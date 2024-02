भारत का सबसे बड़ा गैस आयात सौदा, कतर से खरीदेगा सालाना 75 लाख टन LNG

Three people died after tanker rammed into crowd in Sikkim : गंगटोक के रानीपूल में एक तेज रफ्तार दूध का टैंकर चालक के नियंत्रण खो देने की वजह से भीड़ में घुस गया, जिससे 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 16 लोग घायल हो गए। टैंकर के चालक को गिरफ्तार कर लिया गया है। सभी घायल लोगों को सेंट्रल रेफरल अस्पताल ले जाया गया।