Weather Alert : अक्टूबर में भी बारिश का कहर, यूपी-बिहार समेत 21 राज्यों में अलर्ट, 75 किमी/घंटे की रफ्तार से चलेंगी हवाएं

देश के कई राज्यों में अक्टूबर के महीने में भी बारिश का दौर जारी है। भारतीय मौसम विभाग (IMD) के पूर्वानुमान के मुताबिक, 11 अक्टूबर को देश के कई हिस्सों में तेज बारिश और आंधी की आशंका जताई गई है। कुछ इलाकों में हवा की रफ्तार 75 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। मौसम के इस बदले मिजाज को देखते हुए लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है।

उत्तरप्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश और दिल्ली समेत कई राज्यों में बारिश का असर देखने को मिल सकता है। वहीं, पहाड़ी राज्यों में भूस्खलन का खतरा बना हुआ है। समुद्र तटीय इलाकों में खराब मौसम की आशंका को देखते हुए मछुआरों को भी सावधानी बरतने और समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। पश्चिम बंगाल, ओडिशा, महाराष्ट्र और तमिलनाडु जैसे तटीय राज्यों में खराब मौसम को देखते हुए मछुआरों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है।

21 राज्यों में बारिश और आंधी का अलर्ट

11 अक्टूबर के लिए जारी मौसम संबंधी जानकारी के अनुसार, महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली, पंजाब, बिहार, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, कर्नाटक, झारखंड, तेलंगाना, जम्मू-कश्मीर, आंध्र प्रदेश, सिक्किम, नगालैंड, मिजोरम, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और ओडिशा में बारिश की संभावना जताई गई है।

कुछ क्षेत्रों में तेज बारिश के साथ आंधी चलने की भी आशंका है। हवा की रफ्तार 75 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंचने का अनुमान है। ऐसे में लोगों को मौसम विभाग की स्थानीय चेतावनियों पर नजर रखने और खराब मौसम के दौरान खुले स्थानों पर जाने से बचने की सलाह दी जाती है।

उत्तर प्रदेश, बिहार और दिल्ली में कैसा रहेगा मौसम?

उत्तर प्रदेश और बिहार सहित उत्तर भारत के कई हिस्सों में बारिश की संभावना है। दिल्ली में भी मौसम बदल सकता है। हालांकि, बारिश की तीव्रता और समय अलग-अलग इलाकों में अलग हो सकता है। इसलिए घर से निकलने से पहले स्थानीय मौसम पूर्वानुमान देखना जरूरी है। राजस्थान और मध्य प्रदेश में भी कुछ स्थानों पर बारिश हो सकती है। किसानों, वाहन चालकों और खुले क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों को मौसम में बदलाव के प्रति सतर्क रहने की जरूरत है।

उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में भूस्खलन का खतरा

पहाड़ी राज्यों उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में बारिश के कारण भूस्खलन और पहाड़ी रास्तों पर मलबा आने का खतरा बढ़ सकता है। पहाड़ी इलाकों में यात्रा करने वाले लोगों को प्रशासन की सलाह का पालन करना चाहिए। संवेदनशील सड़कों और भूस्खलन संभावित क्षेत्रों में अनावश्यक यात्रा से बचना बेहतर होगा।