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Last Modified: Friday, 9 October 2026 (14:54 IST)

Weather Update: मानसून की विदाई के बीच पश्चिमी विक्षोभ का असर, जानिए अपने राज्य में बारिश और तापमान का हाल

Monsoon Withdrawal Update
Updated: Fri, 9 Oct 2026 (14:57 IST)
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Weather Update: देशभर में एक तरफ जहां मानसून की वापसी की प्रक्रिया जारी है, वहीं दूसरी ओर पश्चिमी विक्षोभ (Western Disturbance) और अन्य मौसमी प्रणालियों के प्रभाव से मौसम के मिजाज में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के अनुसार, उत्तर-पश्चिम, पूर्व, पूर्वोत्तर और दक्षिण भारत के कई राज्यों में तेज हवाओं, बिजली कड़कने और भारी बारिश की संभावना बनी हुई है। देश के अधिकांश हिस्सों में तापमान हल्का गर्म से सुहाना रहने का अनुमान है।
 
उच्च हिमालयी क्षेत्रों में हल्की बारिश या बूंदाबांदी की संभावना को छोड़कर किसी व्यापक बर्फबारी की चेतावनी नहीं है, लेकिन देश के मैदानी और तटीय इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश का अलर्ट जारी किया गया है।

जम्मू-कश्मीर, दिल्ली में छिटपुट बारिश

जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में 9 अक्टूबर को छिटपुट बारिश और गरज-चमक के साथ मौसम की शुरुआत होगी, जबकि 10 अक्टूबर को काफी व्यापक बारिश और तेज हवाएं चलने का अनुमान है। उत्तराखंड में भारी बारिश, गरज-चमक के साथ 40 से 50 किमी/घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। 10 अक्टूबर को भी बारिश का असर बना रहेगा।
 
दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में 9 और 10 अक्टूबर को छिटपुट से बिखरी हुई बारिश संभव है। 10-11 अक्टूबर के दौरान गरज-चमक और 30-40 किमी/घंटा की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। दिल्ली में अधिकतम तापमान 31°C से 35°C और न्यूनतम 22°C से 24°C के बीच रहेगा।
 
हिमाचल में आगामी दिनों में 13-14 अक्टूबर के बीच बारिश की संभावना है, जबकि राजस्थान में मुख्य रूप से मौसम शुष्क रहेगा और 11-12 अक्टूबर को हल्की छिटपुट बारिश दर्ज की जा सकती है। दूसरी ओर, पूर्वी और पश्चिमी यूपी के जिलों में 9 से 11 अक्टूबर के दौरान गरज-चमक के साथ छिटपुट बारिश का अनुमान है।

केरल में भारी बारिश, मुंबई में गर्मी कायम

केरल और माहे में 9-10 अक्टूबर को व्यापक रूप से भारी बारिश, बिजली कड़कने और 40-50 किमी/घंटा की हवाओं का अलर्ट है। तमिलनाडु, पुडुचेरी और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में भी भारी बारिश और तेज हवाएं संभव हैं। कोंकण-गोवा में गर्म और नम मौसम (Hot and Humid) बना रहेगा। मुंबई में आसमान साफ रहने के साथ अधिकतम तापमान 36°C से 37°C तक जा सकता है।

मध्य, पूर्व और पूर्वोत्तर भारत में गरज-चमक के साथ बौछारें

बिहार में 9 और 10 अक्टूबर को 40-50 किमी/घंटा की हवाओं के साथ बारिश का अनुमान है। झारखंड, ओडिशा, गंगीय पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर के राज्यों (असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश) में गरज-चमक के साथ बिखरी हुई बारिश दर्ज की जा सकती है। पूर्वी मध्य प्रदेश में 9 से 11 अक्टूबर के बीच 30-40 किमी/घंटा की तेज हवाओं के साथ बारिश हो सकती है।
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