Weather Update : तेजी से बढ़ रहा चक्रवाती तूफान रेमल, इन क्षेत्रों में भारी बारिश की चेतावनी

Voting will be held on 58 seats in the sixth phase of Lok Sabha elections : लोकसभा चुनाव के छठे चरण में दिल्ली की सभी 7 सीट सहित 6 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों की 58 सीट पर शनिवार को मतदान होगा। इस चरण में 889 उम्मीदवारों की चुनावी किस्मत का फैसला 11 करोड़ से अधिक मतदाता करेंगे। इनमें 5.84 करोड़ पुरुष, 5.29 करोड़ महिलाएं और 5,120 ‘तृतीय लिंगी’ मतदाता शामिल हैं।