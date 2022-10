CPC महासम्मेलन में मजबूत हुए जिनपिंग, पूर्व राष्ट्रपति हू जिंताओ का अपमान

जिंताओ (79) राष्ट्रपति और अन्य शीर्ष नेताओं के साथ ग्रेट हॉल ऑफ पीपुल (संसद भवन) में पहली कतार में बैठे थे कि तभी 2 लोगों ने उन्हें बैठक से जाने को कहा। माना जा रहा है कि वे 2 व्यक्ति सुरक्षाकर्मी थे।

यह घटना तब हुई जब 2,296 प्रतिनिधियों की भागीदारी वाली बैठक को कवर करने के लिए स्थानीय और विदेशी मीडिया को अनुमति दी गई थी। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। इसमें जिंताओ खुद को बाहर किए जाने पर सुरक्षाकर्मियों से प्रतिवाद करते हुए दिखाई देते हैं। जिंताओ ने वर्ष 2010 में 10 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने के बाद शांतिपूर्ण तरीके से सत्ता हस्तांतरण किया था।

वीडियो में पूर्व राष्ट्रपति कमजोर दिखाई देते हैं और उनके हाथों में एक कागज दिखता है। वह 2 लोगों से उन नेताओं की घबराहट के बारे में बात करते दिखते हैं जो पूरी घटना के दौरान मूकदर्शक बने रहे। अंतत:, वह बाहर निकलते हैं।

