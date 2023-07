Seema Haidar को हिन्दू संगठनों का अल्टीमेटम, 72 घंटे में वापस जाओ पाकिस्तान, नहीं तो...

India became the 5th largest economy in world : माल एवं सेवा कर (GST) जैसे ऐतिहासिक सुधारों और बुनियादी ढांचा क्षेत्र पर जबरदस्त खर्च से भारत आज दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। ब्रोकरेज कंपनी बर्नस्टीन ने सोमवार को नरेंद्र मोदी सरकार के कार्यकाल पर एक 31 पृष्ठ की रिपोर्ट जारी की, जिसमें यह बात कही गई है।