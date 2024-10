EPFO से खुशखबरी! 6 करोड़ से अधिक सदस्यों को होगा फायदा

What is EDLI scheme of EPFO: केंद्रीय श्रम मंत्री मनसुख मांडविया (Labor Minister Mansukh Mandaviya) ने बृहस्पतिवार को कर्मचारी जमा संबद्ध बीमा (ईडीएलआई) योजना के तहत सेवानिवृत्ति कोष निकाय ईपीएफओ (EPFO) के सभी सदस्यों के लिए बढ़े हुए बीमा लाभ के विस्तार की घोषणा की। इस कदम से छह करोड़ से अधिक ईपीएफओ सदस्यों को 7 लाख रुपए तक की जीवन बीमा सुरक्षा सुनिश्चित होगी।

अप्रैल 2021 तक, मृतक कर्मचारी के कानूनी उत्तराधिकारी को ईडीएलआई योजना में परिभाषित मानदंडों के अनुसार अधिकतम लाभ 6 लाख रुपए तक सीमित था। बाद में, सरकार ने 28 अप्रैल, 2021 को जारी एक अधिसूचना के माध्यम से, योजना के तहत न्यूनतम और अधिकतम लाभ दोनों को अगले तीन वर्षों के लिए क्रमशः 2.5 लाख रुपए और 7 लाख रुपए तक बढ़ा दिया था।

क्या है ईडीएलआई योजना : EDLI का पूरा नाम कर्मचारी जमा लिंक्ड बीमा योजना है। यह कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) द्वारा प्रदान किया जाने वाला बीमा कवर है। EPFO ​​के सक्रिय सदस्य के नामिती या कानूनी उत्तराधिकारी को सेवा अवधि के दौरान सदस्य की मृत्यु होने पर 7 लाख रुपए तक का एकमुश्त भुगतान दिया जाता है।

कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) और विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 के अंतर्गत आने वाले सभी संगठन स्वचालित रूप से EDLI के लिए नामांकित हो जाते हैं। यह EDLI योजना EPF और EPS के संयोजन में काम करती है।

Edited by: Vrijendra Singh Jhala