गुरुवार, 7 अगस्त 2025
  Mamata Banerjee's challenge to BJP regarding assembly elections
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
झारग्राम (प.बंगाल) , गुरुवार, 7 अगस्त 2025 (01:40 IST)

जब तक मैं न चाहूं, मुझे हरा नहीं सकते.. ममता बनर्जी ने किसे दी यह चुनौती

Mamata Banerjee's challenge to BJP regarding assembly elections
Mamta Banerjee's challenge to BJP : पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बुधवार को 2026 के विधानसभा चुनावों से पहले भारतीय जनता पार्टी के सामने चुनौती पेश करते हुए कहा, आप मुझे तब तक नहीं हरा सकते जब तक मैं आपको ऐसा करने की अनुमति नहीं देती। तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ने हालांकि इस दौरान भाजपा का नाम नहीं लिया। झारग्राम के पंचमाथा मोड़ में एक जनसभा को संबोधित करते हुए बनर्जी ने कहा कि वह एक बाघिन हैं और किसी को भी उन्हें घायल करने का प्रयास करने और उन्हें ‘खतरनाक’ बनाने का जोखिम उठाने की हिम्मत नहीं करनी चाहिए।
 
मुख्यमंत्री ने अपने राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों को चेतावनी दी कि वे उन्हें कम न आंके तथा स्पष्ट किया कि उनकी लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। राजनीति के दौरान पूर्व की हुई घटनाओं का स्पष्ट रूप से संदर्भ देते हुए बनर्जी ने कहा कि वह मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) की गोलियों से बच गईं।
उन्होंने कहा, मेरा सिर फोड़ दिया गया था, मेरा शरीर खून से लथपथ हो गया था। मैं डरी नहीं। मैं एक जिंदा शेरनी हूं। मुझे घायल करने की कोशिश मत करो, मैं खतरनाक हो जाऊंगी। बनर्जी ने अपने संबोधन को और आक्रामक करते हुए कहा, आप मुझे तभी हरा सकते हैं जब मैं इसकी इजाजत दूं। अगर मैं नहीं चाहूंगी, तो आप भी नहीं हरा सकते। ममता बनर्जी को हराना आसान नहीं है।
 
राजनीतिक विश्लेषकों ने ममता बनर्जी के इस आक्रामक बयान की व्याख्या भाजपा के लिए चुनौती के तौर पर की है। बनर्जी की यह टिप्पणी निर्वाचन आयोग द्वारा उनकी सरकार को दो निर्वाचन पंजीकरण अधिकारियों (ईआरओ) सहित चार अधिकारियों को निलंबित करने के निर्देश के मद्देनजर आई है। उन्होंने इस पर नाराजगी जताते हुए आयोग पर राजनीतिक पक्षपात करने का आरोप लगाया।
बनर्जी ने कहा, आयोग अमित शाह (केंद्रीय गृहमंत्री) के एजेंट की तरह काम कर रहा है। यह अमित शाह के हाथों की कठपुतली की तरह काम कर रहा है। बंगाल इस अपमान को बर्दाश्त नहीं करेगा। मैं अपने अधिकारियों को सजा नहीं होने दूंगी। हिम्मत है तो करके देख लो!
 
तृणमूल प्रमुख ने मतदाताओं से मतदाता सूची में अपना नाम जांचने और सतर्क रहने का भी आह्वान किया। उन्होंने आगाह करते हुए कहा, मतदाता सूची में आपका नाम आपकी पहचान है। अभी पंजीकरण कराएं और बाद में दोबारा जांच लें। चुनाव के दिन अपना नाम गायब पाकर चौंकें नहीं।
बनर्जी ने राष्ट्रीय नागरिक पंजी (एनआरसी) से जुड़ी आशंका को दोहराते हुए कहा, असम से बंगाल में लोगों को डराने के लिए नोटिस भेजे जा रहे हैं। उन्हें जरा भी शर्म नहीं है। जंगलमहल में बिताए अपने समय को याद करते हुए बनर्जी ने 1992 में बेलपहाड़ी की अपनी यात्रा का उल्लेख किया।
 
बांग्ला भाषियों के प्रति पूर्वाग्रह स्थापित करने के प्रयासों की आलोचना करते हुए उन्होंने कहा, अब, अगर आप बांग्ला बोलते हैं, तो आपको बांग्लादेशी या रोहिंग्या कहा जाता है। यह बांग्ला भाषा पर हमला है। बनर्जी ने जनता से प्रतिरोध का आह्वान करते हुए कहा, जय बांग्ला बोलो। विरोध करो। हम बिना लड़े एक इंच भी पीछे नहीं हटेंगे। आपका वोटर कार्ड सिर्फ एक कार्ड नहीं है- यह आपकी पहचान का प्रमाण है।
 
उन्होंने आत्मविश्वास भरे लहजे में कहा, आप मुझे तभी हटा सकते हैं जब मैं पद छोड़ने का फैसला करूं वरना आपके समर्थक भी मुझे वोट देंगे। मुख्यमंत्री ने राज्य सरकार के कर्मचारियों को भी सीधे संबोधित किया तथा उन्हें अपने समर्थन का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा, आप जनता के लिए काम करते हैं। आपकी सुरक्षा की जिम्मेदारी मेरी है। वे आपको डराने की कोशिश करेंगे, लेकिन कामयाब नहीं होंगे। बंगाल चुनाव के नाम पर उत्पीड़न नहीं होने देंगे।
मुख्यमंत्री के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए भाजपा के वरिष्ठ नेता राहुल सिन्हा ने कहा कि ममता बनर्जी के भाषण से उनकी असुरक्षा झलकती है। भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सिन्हा ने कहा, विरोधियों को चींटियों की तरह मसलने की उनकी धमकी दर्शाती है कि वह कितनी कमजोर और हताश हो गई हैं। (भाषा)
Edited By : Chetan Gour



Dharali : क्या है कल्पकेदार शिव मंदिर की कहानी, धराली आपदा में फिर धरती में समाया, कितना पुराना, लोगों में क्यों अनहोनी का डर

Dharali : क्या है कल्पकेदार शिव मंदिर की कहानी, धराली आपदा में फिर धरती में समाया, कितना पुराना, लोगों में क्यों अनहोनी का डरWhat is the mystery of Kalpa Kedar : धराली में आई प्राकृतिक आपदा के बीच एक रहस्यमयी कहानी सामने आई है। रौद्र रूप में आए मलबे में ऐतिहासिक शिव मंदिर भी दब गया है। इस मंदिर का नाम कल्प केदार है। इसे लेकर कई तरह की कहानियां सामने आई हैं। मंदिर का वास्तु शिल्प केदारनाथ धाम की तरह है।

सेविंग अकाउंट्‍स में नॉमिनी के दावा निपटान के लिए RBI उठाने जा रहा यह बड़ा कदम

सेविंग अकाउंट्‍स में नॉमिनी के दावा निपटान के लिए RBI उठाने जा रहा यह बड़ा कदमभारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने बुधवार को बताया कि वह जमा खाता या सेफ डिपॉजिट लॉकर के ग्राहक की मृत्यु की स्थिति में नॉमिनी के दावे के निपटान के लिए मानक प्रक्रिया बनाने के लिए जल्द ही नियम जारी करेगा। जमा खातों और सेफ डिपॉजिट लॉकर में नॉमिनी का प्रावधान इसलिए है कि ग्राहक की मृत्यु की स्थिति में परिवार के सदस्यों को दावा निपटान या सामान लेने में कम से कम परेशानी हो।

रेल यात्रियों के लिए सिर्फ 45 पैसे में बीमा, ऐसे मिलेगा 10 लाख रुपए तक का लाभ

रेल यात्रियों के लिए सिर्फ 45 पैसे में बीमा, ऐसे मिलेगा 10 लाख रुपए तक का लाभInsurance for railway passengers for 45 paise: रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव (Ashwini Vaishnav) ने बुधवार को कहा कि यात्री ई-टिकट खरीदते समय सभी करों सहित 45 पैसे का प्रीमियम देकर वैकल्पिक यात्रा बीमा योजना का लाभ उठा सकते हैं। लोकसभा में रेल यात्रा बीमा से संबंधित प्रश्नों के लिखित उत्तर में वैष्णव ने कहा कि सभी यात्री ऑनलाइन या आरक्षण काउंटरों से टिकट बुक कर सकते हैं।

सिद्धू मूसेवाला की प्रतिमा पर लॉरेंस गैंग ने की फायरिंग, दिवंगत सिंगर की मां बोलीं- हमारी आत्मा पर जख्म है...

सिद्धू मूसेवाला की प्रतिमा पर लॉरेंस गैंग ने की फायरिंग, दिवंगत सिंगर की मां बोलीं- हमारी आत्मा पर जख्म है...दिवंगत पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला भले ही अब इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन फैंस के दिलों में वह आज भी जिंदा है। हाल ही में हरियाणा के डबवाली में स्थापित सिद्धू मूसेवाला की मूर्ति पर लॉरेंस गैंग ने फायरिंग की। सिद्धू मूसेवाला की ये मूर्ति जननायक जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दिग्विजय चौटाला ने पिछले साल ही स्थापित की थी।

WhatsApp का नया सुरक्षा फीचर, अनजान ग्रुप में जोड़ने पर करेगा आगाह

WhatsApp का नया सुरक्षा फीचर, अनजान ग्रुप में जोड़ने पर करेगा आगाहWhatsapp's new security feature: त्वरित संदेश मंच व्हॉट्सएप (WhatsApp) ने एक नया 'सेफ्टी ओवरव्यू' (Safety Overview) फीचर पेश किया है, जो उपयोगकर्ताओं को उन ग्रुप (Group) के बारे में सतर्क करेगा जिनमें उन्हें किसी अनजान व्यक्ति ने जोड़ा है। व्हॉट्सएप ने एक बयान में कहा कि इस टूल के जरिए उपयोगकर्ता को संबंधित ग्रुप के बारे में अहम जानकारी और सुरक्षित बने रहने से जुड़े सुझाव भी मिलेंगे।

और भी वीडियो देखें

कुत्ते इंसानों के सबसे अच्छे दोस्त, उनके साथ अच्छा व्यवहार हो, दिल्ली हाईकोर्ट ने क्‍यों की यह टिप्‍पणी

कुत्ते इंसानों के सबसे अच्छे दोस्त, उनके साथ अच्छा व्यवहार हो, दिल्ली हाईकोर्ट ने क्‍यों की यह टिप्‍पणीदिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को कहा कि कुत्ते इंसानों के अच्छे दोस्त हैं और उनके साथ अच्छा व्यवहार किया जाना चाहिए। साथ ही न्यायालय ने अधिकारियों से यह सुनिश्चित करने को कहा कि राजधानी में कुत्ते-मानव संघर्ष को कम किया जाए। अदालत ने कहा, नसबंदी बिल्कुल भी कारगर नहीं है। यह समाधान नहीं है। अदालत ने कहा कि विभिन्न पशु जन्म नियंत्रण केंद्र काम नहीं कर रहे हैं और 78 पशु चिकित्सालय बंद पड़े हैं।

UP : धर्म छिपाकर की शादी, युवती का कराया गर्भपात, आरोपी के खिलाफ FIR दर्ज

UP : धर्म छिपाकर की शादी, युवती का कराया गर्भपात, आरोपी के खिलाफ FIR दर्जGonda Uttar Pradesh News : उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में धर्म छिपाकर युवती से शादी करने और जबरन धर्म परिवर्तन व गर्भपात करवाने के आरोप में 4 अभियुक्तों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। शिकायत में कहा गया है कि निकाह के बाद परिजन को युवती के गर्भवती होने की जानकारी मिलने पर उन्होंने दबाव डालकर जबरन उसका गर्भपात भी करवा दिया। युवती की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया है।

Delhi : अन्यायपूर्ण, अनुचित और असंगत, डोनाल्ड ट्रैप के टैरिफ बढ़ाने पर भारत क्या लेगा एक्शन

Delhi : अन्यायपूर्ण, अनुचित और असंगत, डोनाल्ड ट्रैप के टैरिफ बढ़ाने पर भारत क्या लेगा एक्शनअमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को रूस से तेल खरीद जारी रखने पर भारत से आयातित वस्तुओं पर अतिरिक्त 25 प्रतिशत टैरिफ लगाने के कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर कर दिए। भारत ने इस टैरिफ बढ़ोतरी को अनुचित, अन्यायपूर्ण और अविवेकपूर्ण बताया है।

बिना एक भी रुपया लगाए भारत से हजारों करोड़ कमा रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप

बिना एक भी रुपया लगाए भारत से हजारों करोड़ कमा रहे हैं डोनाल्ड ट्रंपअमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर अतिरिक्त टैरिफ लगा दिया। अब उन्होंने 25 प्रतिशत टैरिफ भारत पर लगाया है। इससे पहले ट्रंप ने 25 प्रतिशत टैरिफ लगाया था। अमेरिकी राष्ट्रपति भारतीय अर्थव्यवस्था को 'डेड इकॉनमी' कह चुके हैं। लेकिन आपको जानकर यह आश्चर्य होगा कि वे भारत में एक भी पैसा लगाए बगैर हजारों करोड़ रुपया कमा रहे हैं।

Assam : अतिक्रमणकारियों के खिलाफ जारी रखें प्रदर्शन, मुख्यमंत्री हिमंत ने लोगों से की अपील

Assam : अतिक्रमणकारियों के खिलाफ जारी रखें प्रदर्शन, मुख्यमंत्री हिमंत ने लोगों से की अपीलChief Minister Himanta Biswa Sarma News : असम के मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा ने बुधवार को लोगों से कानून अपने हाथ में न लेने, लेकिन अतिक्रमणकारियों के खिलाफ प्रदर्शन जारी रखने का आग्रह किया। शर्मा ने कहा, अगर कोई हमारी संस्कृति और आस्था को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा, तो लोग विरोध करेंगे। हमें ऐसे प्रयासों के खिलाफ मजबूती से खड़ा होना होगा और इन्हें रोकना होगा।

Vivo Y400 5G : 32MP सेल्फी कैमरा और 6,000mAh बैटरी वाला सस्ता 5G स्मार्टफोन

Vivo Y400 5G : 32MP सेल्फी कैमरा और 6,000mAh बैटरी वाला सस्ता 5G स्मार्टफोनvivo Y400 plus 5G Price in india : Vivo Y400 5G आज लॉन्च हो गया। स्मार्टफोन में कई धमाकेदार फीचर्स दिए गए हैं। Vivo Y400 5G में 6,000 mAh की धांसू बैटरी 90W charger inside the box के साथ है। साथ ही स्मार्टफोन में IP68 और IP69 रेटेड water resistance भी है। यह डिवाइस दो अलग-अलग कलर ऑप्शन में आएगा, जिसमें ग्लैम व्हाइट और ऑलिव ग्रीन ऑप्शन शामिल होंगे।

itel city 100 : 8000 से कम कीमत का धांसू स्मार्टफोन, 5200mAh की धमाकेदार बैटरी, फ्री मिलेगा स्पीकर

itel city 100 : 8000 से कम कीमत का धांसू स्मार्टफोन, 5200mAh की धमाकेदार बैटरी, फ्री मिलेगा स्पीकरitel city 100 price in india : itel ने हाल ही धमाकेदार स्मार्टफोन itel City 100 लॉन्च किया है। स्मार्टफोन की कीमत की बात की जाए तो इसकी कीमत 7599 रुपए है। साथ ही कंपनी इस स्मार्टफोन के साथ कई ऑफर्स भी दे रही है। इसके साथ आपको एक खास मैग्नेटिक RGB वायरलेस स्पीकर भी मिलता है, जिसकी कीमत 2,999 रुपए है, लेकिन ये फोन के साथ ये फ्री मिलेगा।

Motorola का सस्ता स्मार्टफोन Moto G86 Power, जानिए कितना दमदार

Motorola का सस्ता स्मार्टफोन Moto G86 Power, जानिए कितना दमदारमोटोरोला ने बजट सेगमेंट में नया स्मार्टफोन 'मोटो G86 पावर' (Moto G86 Power) भारतीय बाजार में लॉन्च कर दिया है। स्मार्टफोन मोटो AI से लैस है। कंपनी ने इसे पावर टू डू ऑल यानी सबकुछ करने में सक्षम टैगलाइन दे रही है। स्मार्टफोन में 6720mAh की बैटरी दी गई है।
