LIVE: भारत पर आज से 25 फीसदी टैरिफ, ट्रंप ने फिर दी धमकी

Mamta Banerjee's challenge to BJP : ममता बनर्जी ने विधानसभा चुनावों से पहले भारतीय जनता पार्टी के सामने चुनौती पेश करते हुए कहा, आप मुझे तब तक नहीं हरा सकते जब तक मैं आपको ऐसा करने की अनुमति नहीं देती। तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ने हालांकि इस दौरान भाजपा का नाम नहीं लिया। बनर्जी ने कहा कि वह एक बाघिन हैं और किसी को भी उन्हें घायल करने का प्रयास करने और उन्हें ‘खतरनाक’ बनाने का जोखिम उठाने की हिम्मत नहीं करनी चाहिए।