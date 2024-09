EPFO ने जुलाई में 20 लाख नए सदस्य जोड़े, युवाओं के रोजगार में हुई वृद्धि

Nirmala Sitharaman's statement on the goal of developed India : केंद्रीय वित्त एवं कॉर्पोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को यहां कहा कि 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए देश सही राह पर बढ़ रहा है और संस्थागत क्षमता निर्माण इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। 2047 में भारत की आजादी के 100 वर्ष पूरे हो जाएंगे।