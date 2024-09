संसद में एक देश एक चुनाव पर आम सहमति बनाने की कोशिश करेंगे : राजनाथ सिंह

Rajnath Singh's statement on one country one election : रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने रविवार को कहा कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार संसद में ‘एक देश, एक चुनाव’ पर एक विधेयक पेश करने जा रही है।

उन्होंने कहा कि सरकार इस विधेयक पर आम सहमति बनाने की कोशिश करेगी, क्योंकि पूरे देश में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने से तीन लाख करोड़ रुपए बचाने में मदद मिलेगी। जम्मू में सैनिक कॉलोनी में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए राजनाथ ने कहा कि ‘एक देश, एक चुनाव’ का मकसद खर्च में कमी लाना और प्रशासनिक संसाधनों का सही इस्तेमाल सुनिश्चित करना है।

उन्होंने कहा, हम विधानसभा और लोकसभा चुनाव एक साथ कराने के लिए विधेयक ला रहे हैं और सभी दलों में आम सहमति बनाने का प्रयास किया जा रहा है। इसके कई फायदे हैं, मसलन-प्रशासनिक मशीनरी और वित्तीय एवं राजकोषीय संसाधनों का सही इस्तेमाल, एक चुनाव कार्यक्रम, मानव संसाधनों का उचित उपयोग और मतदान प्रतिशत में वृद्धि।सिंह ने कहा कि देश स्थानीय स्तर पर बम, टैंक और मिसाइल के निर्माण पर ध्यान केंद्रित करके आगे बढ़ रहा है और आत्मनिर्भर बन रहा है।

कांग्रेस पर निशाना साधते हुए राजनाथ ने कहा कि विपक्षी नेता झूठ फैला रहे हैं, वो भी विदेशी धरती पर। उन्होंने कहा, राहुल गांधी हाल में अमेरिका में थे, जहां उन्होंने सिखों और उनके धर्म के बारे में बात की। उन्होंने झूठी बातें फैलाईं और यहां तक कि (पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी) आईएसआई भी ऐसा नहीं कर सकती थी।राजनाथ ने कहा कि भारतीय संस्कृति की रक्षा में सिख समुदाय के योगदान को भुलाया नहीं जा सकता।

उन्होंने कहा कि भाजपा हमेशा देश के सिखों के साथ खड़ी रहेगी, जबकि कांग्रेस ने न केवल समुदाय को विभाजित किया, बल्कि उनके नरसंहार में भी शामिल रही और पंजाब तथा कश्मीर में आतंकवाद को फलने-फूलने दिया।

राजनाथ ने सिखों के कल्याण के लिए प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा उठाए गए विभिन्न कदमों का जिक्र किया, जिनमें पंजाब में करतारपुर गलियारे को खोला जाना शामिल है। उन्होंने कहा कि भाजपा के शासन में सिख विरोधी दंगों के पीड़ितों को न्याय दिलाया गया। (भाषा)

Edited By : Chetan Gour