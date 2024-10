दो सैन्य अधिकारियों की प्रेम कहानी का दुखद अंत, पूरी नहीं हो पाई कैप्टन पत्नी की अंतिम इच्छा

love story of two army officers has a tragic end: भारतीय वायुसेना के फ्लाइट लेफ्टिनेंट दीनदयाल दीप और भारतीय सेना की कैप्टन रेनू तंवर की प्रेम कहानी बहुत ही दुखद अंत हो गया। पति दीनदयाल ने आगरा में एयरफोर्स स्टेशन स्थित सरकारी आवास में खुदकुशी कर ली। दूसरी ओर, दिल्ली कैंट स्थित आर्मी गेस्ट हाउस में पंखे लटककर रेनू ने अपनी जान दे दी। इस प्रेम कहानी का एक और दुखद पहलू यह है कि कैप्टन रेनू की अंतिम इच्छा पूरी नहीं हो पाई। करीब 2 साल पहले ही दोनों ने प्रेम विवाह किया था।

क्या थी कैप्टन की अंतिम इच्छा : दरअसल, राजस्थान के झुंझुनू जिले के बुहाना थाना क्षेत्र के गादली गांव की रहने वालीं कैप्टन रेनू तंवर ने 15 अक्टूबर को दिल्ली कैंट स्थित सेना के गेस्टहाउस में पंखे से लटककर आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा है कि रेनू पति की मौत का सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाईं और उन्होंने ऐसा कदम उठा लिया। रेनू ने कमरे में एक सुसाइड नोट भी छोड़ा था, जिसमें लिखा था कि उनका हाथ मेरे हाथ में रखकर अंतिम विदाई हो। लेकिन, ऐसा हो नहीं सका। दोनों की अलग-अलग चिताएं तैयार हुईं। फ्लाइट लेफ्टिनेंट दीनदयाल का अंतिम संस्कार आगरा में हुआ, जबकि रेनू की अंत्येष्टि उनके पैतृक गांव गादली में की गई।

आगरा के वायुसेना परिसर में फ्लाइट लेफ्टिनेंट दीनदयाल की आत्महत्या के बाद उनका अंतिम संस्कार सैन्य सम्मान के साथ किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में वायुसेना के अधिकारी और जवान भी मौजूद रहे। हालांकि इस दौरान वायुसेना अधिकारियों ने मृतक के परिजनों को भी मीडिया से दूर और वायुसेना भी इस मामले में कुछ भी कहने से बचती नजर आई। दूसरी ओर, दिल्ली पुलिस के मुताबिक दोनों ने लवमैरिज की थी। दोनों का रिश्ता अच्छा चल रहा था। रेनू मां के इलाज के लिए दिल्ली आई हुई थीं। रेनू भी आर्मी नर्सिंग सर्विसेस में आगरा में ही तैनात थीं।

गांव में शोक की लहर : कैप्टन रेनू तंवर की मौत की खबर मिलते ही गादली समेत आसपास का गांवों में शोक छा गया। झुंझुनूं पुलिस अधीक्षक शरद चौधरी ने बताया कि कैप्टन की मौत के कारणों के बारे में पुलिस को कोई जानकारी नहीं है और अंतिम संस्कार के दौरान कानून व्यवस्था के लिए पुलिस बल तैनात किया गया था।





बुहाना थाने के सहायक उप निरीक्षक रामेश्वर ने बताया कि गादली गांव निवासी कैप्टन रेनू का पार्थिव शरीर बृहस्पतिवार को पहुंचा था और अंतिम यात्रा में परिजन, स्थानीय लोगों के अलावा जनप्रतिनिधि भी शामिल हुए। उन्होंने बताया कि कैप्टन रेनू के भाई ने उन्हें मुखाग्नि दी। हालांकि यह शुरुआती जानकारी है। दोनों अधिकारियों ने खुदकुशी क्यों कि इसका खुलासा विस्तृत जांच के बाद ही हो पाएगा।

Edited by: Vrijendra Singh Jhala