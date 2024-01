जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले के वन क्षेत्र में लगी भीषण आग

Fire in forest area of Jammu and Kashmir : जम्मू-कश्मीर में पुंछ जिले के वन क्षेत्र में रविवार को भीषण आग लग गई, जिसके बाद सेना अन्य सुरक्षा एजेंसियों के साथ मिलकर उस पर काबू पाने में जुट गई। सेना द्वारा 'एक्स' पर पोस्ट किए गए वीडियो में सैनिकों को आग बुझाते हुए देखा जा सकता है। अधिकारी आग के कारणों का पता लगा रहे हैं।

अधिकारियों ने बताया कि रविवार तड़के डेरा की गली इलाके के समीप भीषण आग लग गई जिससे बड़ी संख्या में लोगों एवं बुनियादी ढांचों के लिए खतरा पैदा हो गया। उन्होंने बताया कि सेना की स्थानीय इकाई तुरंत मौके पर पहुंची और अन्य सुरक्षा एजेंसियों की मदद से आग पर काबू पाने में जुट गई।

जम्मू के रक्षा जनसंपर्क अधिकारी ने एक पोस्ट में कहा डेरा की गली के समीप वन में भीषण आग लग गई तथा लोग एवं बुनियादी ढांचे खतरे में आ गए तब भारतीय सेना की त्वरित कार्रवाई से जानमाल का कोई नुकसान नहीं हुआ। नगर निकाय एजेंसियों और सुरक्षा एजेंसियों के समन्वित प्रयास से आग पर काबू पाया गया। सेना द्वारा ‘एक्स’ पर पोस्ट किए गए वीडियो में सैनिकों को आग बुझाते हुए देखा जा सकता है। अधिकारी आग के कारणों का पता लगा रहे हैं। (भाषा)

