शशि थरूर की भविष्यवाणी, लोकसभा चुनाव में BJP सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरेगी

Fire in forest area of Jammu and Kashmir : जम्मू-कश्मीर में पुंछ जिले के वन क्षेत्र में रविवार को भीषण आग लग गई, जिसके बाद सेना अन्य सुरक्षा एजेंसियों के साथ मिलकर उस पर काबू पाने में जुट गई। सेना द्वारा 'एक्स' पर पोस्ट किए गए वीडियो में सैनिकों को आग बुझाते हुए देखा जा सकता है। अधिकारी आग के कारणों का पता लगा रहे हैं।