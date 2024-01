राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा : न्योते पर कांग्रेस का सवाल, क्या मंदिर में निमंत्रण से जाया जाता है?

JN.1 sub form of coronavirus in Indore woman : इंदौर में कोरोनावायरस (coronavirus) के जेएन.1 (JN.1) उप स्वरूप ने दस्तक दे दी है। मालदीव (Maldives) से इंदौर लौटी 33 वर्षीय महिला इस उपस्वरूप से संक्रमित हुई थी, हालांकि इलाज के बाद वह स्वस्थ हो चुकी है। स्वास्थ्य विभाग (health department) के एक अधिकारी ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।