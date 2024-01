22 को सरयू घाट पर दीपोत्सव व भव्य आतिशबाजी से आलोकित होगी रामनगरी

There will be a grand Prana Pratistha ceremony in Ayodhya : अयोध्या में प्रभु श्रीराम के भव्य प्राण-प्रतिष्ठा को लेकर 22 जनवरी को सरयू घाट पर दीपोत्सव व भव्य आतिशबाजी का आयोजन किया जाएगा। साथ ही शाम को यहां के हर घर, घाट व मंदिरों में दीपोत्सव जैसा कार्यक्रम आयोजित करने के लिए कहा गया है। इसके साथ ही प्राण-प्रतिष्ठा के आयोजन के लिए सूचना विभाग की तरफ से 50 अतिरिक्त स्क्रीन/डिजिटल बोर्ड की व्यवस्था कर सजीव प्रसारण करने की व्यवस्था की जा रही है।





आयुक्त गौरव दयाल ने प्राण-प्रतिष्ठा से जुड़े आयोजन को लेकर बताया कि कार्यालयों में 14 से 21 जनवरी के मध्य विशेष सफाई अभियान एवं प्लास्टिक व गंदगी की सफाई करके परिसर को स्वच्छ एवं सुंदर रखा जाएगा। सभी कार्यालयों में विशेष प्रकाश व्यवस्था रहेगी। 22 जनवरी के लिए लोगों को प्रेरित कर घर-घर एवं संस्थानों में ज्योति जलाई जाएगी।





बेहतर रहेगी चिकित्सा व्यवस्था : आयुक्त के मुताबिक कार्यक्रम के दिन अयोध्या में चिकित्सा व्यवस्था भी बेहतर रखी जाएगी। शहर के मुख्य मार्ग रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट से मंदिर मार्ग आदि को विशेष सफाई करते हुए धूल एवं गंदगी मुक्त रखने का निर्देश दिया गया है। सिंचाई विभाग द्वारा 1.37 किमी. तक नदी पर बैरियर बनाया जाए तथा राम की पैड़ी पर भी सफाई व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी।





250 पुलिस गाइड को किया जाएगा तैनात : आयुक्त के मुताबिक स्वच्छतम अयोध्या के लिए कुंभ मेला की भांति स्थापित शौचालयों की नगर विकास सफाई व्यवस्था कराई जाने के निर्देश दिए गए हैं। इस साथ ही 50 मुख्य स्थानों पर पेयजल/वाटर कूलर की व्यवस्था रहेगी। साथ ही लोगों को रास्ते बताने के लिए 250 पुलिस गाइड को भी तैनात किया जाएगा। डिजिटल टूरिस्ट ऐप दिनांक 14 जनवरी 2024 को लांच करने की कार्यवाही पूरी हो जाएगी।

बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट एवं पार्किंग स्थल तथा शहर के महत्वपूर्ण स्थलों पर हेल्प डेस्क और खोया-पाया केंद्र स्थापित किया जाएगा। यातायात व्यवस्था को सुगम बनाने हेतु व्यापक मानिटरिंग की जा रही है। प्रमुख मार्गों पर साइन बोर्ड लगाया जा रहा है, जिससे आम लोगों को निश्चित स्थान पर पहुंचने में कोई दिक्कत न हो।