इंफाल में BJP सरकार पर गरजे राहुल गांधी, बोले देश में हो रहा भारी अन्याय...

375 new cases of coronavirus in India : भारत में बीते 24 घंटे में कोरोनावायरस (Coronavirus) संक्रमण के 375 नए मामले सामने आए हैं, जबकि उपचाराधीन मरीजों की संख्या कम होकर 3075 पर आ गई है। इस अवधि में कर्नाटक में 2 संक्रमितों की मौत हो गई। ठंड और वायरस के नए उपस्वरूप जेएन.1 के कारण मामलों में तेजी आई है।