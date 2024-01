अश्लील बाल सामग्री के आरोप में YouTube चैनल के खिलाफ FIR दर्ज

Cases of new sub variants of coronavirus in the country : इंडियन सार्स-सीओवी-2 जीनोमिक्स कंसोर्टियम (INSACOG) के अनुसार कोरोनावायरस (Coronavirus) कोविड-19 का जेएन.1 उपस्वरूप 15 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में फैल चुका है और अब तक इसके 923 मामले सामने आ चुके हैं। कर्नाटक में सबसे अधिक 214, महाराष्ट्र में 170, केरल में 154, आंध्र प्रदेश में 105, गुजरात में 76 और गोवा में 66 मामले सामने आए हैं।