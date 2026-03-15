बंगाल और केरल समेत 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की तारीखों का आज होगा ऐलान, 4 बजे EC की प्रेस कॉन्फ्रेंस 5 राज्यों में चुनाव की तारीखों का आज ऐलान

देश के पांच राज्यों में चुनावी हलचल अपने चरम पर पहुंच गई है। भारतीय चुनाव आयोग (Election Commission of India) आज शाम 4.00 बजे एक महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहा है, जिसमें पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, असम और पुडुचेरी के विधानसभा चुनावों के कार्यक्रम की आधिकारिक घोषणा की जाएगी। चुनाव आयोग के अनुसार असम विधानसभा का कार्यकाल 20 मई, केरल का 23 मई, तमिलनाडु का 10 मई, पश्चिम बंगाल का 7 मई और पुडुचेरी का 15 जून को खत्म हो रहा है. यानी 7 मई से पहले-पहले पांचों राज्यों में चुनाव खत्म हो सकते हैं

आज से लागू होगी चुनाव आचार संहिता

मुख्य चुनाव आयुक्त द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस में तारीखों के एलान के साथ ही इन सभी पांच राज्यों में 'आदर्श चुनाव आचार संहिता' तत्काल प्रभाव से लागू हो जाएगी। इसका मतलब है कि सरकारें अब किसी भी नई योजना या लोक-लुभावन घोषणाओं का एलान नहीं कर सकेंगी।



इन राज्यों पर रहेगी सबकी नज़र:

पश्चिम बंगाल: सबसे कड़ा मुकाबला बंगाल में देखने को मिल रहा है, जहाँ सत्ताधारी दल और विपक्ष के बीच तीखी राजनीतिक जंग जारी है। यहाँ कितने चरणों में मतदान होगा, यह देखना दिलचस्प होगा।

असम: पूर्वोत्तर के इस महत्वपूर्ण राज्य में सत्ता बचाने और छीनने की कवायद तेज है।

तमिलनाडु और केरल: दक्षिण भारत के इन दो प्रमुख राज्यों में क्षेत्रीय समीकरण और राष्ट्रीय दलों की साख दांव पर लगी है।

पुडुचेरी: केंद्र शासित प्रदेश में भी चुनावी बिसात बिछ चुकी है।

सुरक्षा के कड़े इंतजाम

सूत्रों के मुताबिक, संवेदनशील इलाकों और खासकर पश्चिम बंगाल में निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए भारी संख्या में केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती की योजना बनाई गई है। चुनाव आयोग इस बार मतदान प्रतिशत बढ़ाने और सुरक्षा व्यवस्था को चाक-चौबंद रखने के लिए डिजिटल तकनीक का भी बड़े स्तर पर प्रयोग कर सकता है।

प्रमुख जानकारी (Quick Facts):

इवेंट: विधानसभा चुनाव 2026 की घोषणा।

समय: आज शाम 4:00 बजे।

लाइव अपडेट: चुनाव आयोग के आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल और प्रमुख न्यूज़ चैनलों पर उपलब्ध होगा।

Edited by : Sudhir Sharma