Prajwal Revanna Case : प्रज्वल रेवन्ना का VIDEO, डीके शिवकुमार का नाम और 100 करोड़ की डील, आखिर क्या है सच

Congress targets PM Modi on the issue of women wrestler : कांग्रेस ने हरियाणा में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की जनसभा की पृष्ठभूमि में शनिवार को महिला पहलवानों से जुड़े मुद्दे को लेकर उन पर निशाना साधा और आरोप लगाया कि उत्तरप्रदेश के कैसरगंज लोकसभा क्षेत्र से बृजभूषण शरण सिंह के पुत्र को टिकट देकर उन्होंने भारत की बेटियों को फिर निराश किया है।