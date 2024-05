UP Lok Sabha Election : बृजभूषण के बेटे को लेकर कांग्रेस ने PM मोदी पर साधा निशाना, लगाया यह आरोप...

Congress targets PM Modi on the issue of women wrestler : कांग्रेस ने हरियाणा में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की जनसभा की पृष्ठभूमि में शनिवार को महिला पहलवानों से जुड़े मुद्दे को लेकर उन पर निशाना साधा और आरोप लगाया कि उत्तरप्रदेश के कैसरगंज लोकसभा क्षेत्र से बृजभूषण शरण सिंह के पुत्र को टिकट देकर उन्होंने भारत की बेटियों को फिर निराश किया है। पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने यह दावा भी किया कि मोदी सरकार ने किसानों की दुर्दशा को नजरअंदाज किया है।

भाजपा शासित राज्यों में दलितों पर अत्याचार क्यों बढ़ रहे : रमेश ने 'एक्स' पर पोस्ट किया कि प्रधानमंत्री ने किसानों से किए गए एमएसपी की कानूनी गारंटी के अपने वादे को क्यों तोड़ा? क्या प्रधानमंत्री मोदी हमेशा भारत और हरियाणा की बेटियों से ज्यादा अपनी राजनीति को प्राथमिकता देंगे? हरियाणा जैसे भाजपा शासित राज्यों में दलितों पर अत्याचार क्यों बढ़ रहे हैं?

उन्होंने दावा किया कि हरियाणा के किसानों का भरोसा दोहरे मानदंडों को अपनाने वाली मोदी सरकार से पूरी तरह से उठ चुका है। रमेश ने कहा कि जब 2021 में काले कृषि कानूों के विरोध में जारी प्रदर्शन खत्म किया गया, तब किसान प्रधानमंत्री और उनकी सरकार द्वारा दिए गए आश्वासन से आश्वस्त थे की उनकी मांगें पूरी होंगी। लेकिन समय के साथ मोदी सरकार की किसान संगठनों के साथ बातचीत कम हो गई।

बातें सुनने के बजाय बेरहमी से लाठीचार्ज किया : उनके मुताबिक, भाजपा ने एमएसपी के सवाल पर विचार-विमर्श के लिए पक्षपातपूर्ण ढंग से एक समिति बनाई जिसके एक स्वतंत्र सदस्य ने तुरंत इस्तीफा दे दिया था। इस धोखे के बाद किसान संगठन एक बार फिर अपनी आवाज उठाने के लिए सड़कों पर उतरने को मजबूर हुए। भाजपा सरकार ने उनकी बातें सुनने के बजाय उन पर बेरहमी से लाठीचार्ज किया और आंसू गैस के गोले दागे।

उन्होंने सवाल किया कि मोदी सरकार उनकी दुर्दशा को नजरअंदाज क्यों करती रही है? कांग्रेस महासचिव ने कहा कि कांग्रेस के 'न्याय पत्र' ने स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों के अनुसार न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के लिए कानूनी गारंटी के साथ-साथ किसानों के लिए ऋण माफी और 30 दिनों के भीतर फसल बीमा के तहत भुगतान का वादा किया है।

प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार फिर भारत की बेटियों को निराश किया : उन्होंने महिला पहलवानों के साथ कथित यौन शोषण के विषय का हवाला देते हुए आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार फिर भारत की बेटियों को निराश किया है। कांग्रेस महासचिव ने कहा कि भारत की महिला पहलवानों के खिलाफ यौन शोषण के गंभीर अपराधों के आरोपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह को दंडित करने के बजाय, भाजपा ने कैसरगंज लोकसभा सीट से उनके बेटे को टिकट देकर उन्हें सम्मानित किया है।

मोदी के परिवार में नारी शक्ति केवल एक नारा भर है : उन्होंने दावा किया कि यह भारत की उन सभी बेटियों के चेहरे पर तमाचा मारने जैसा है जिन्होंने अपना करियर दांव पर लगा दिया और न्याय की लड़ाई में कई दिनों तक धूप और बारिश में सड़कों पर सोईं। रमेश ने आरोप लगाया, यह स्पष्ट हो गया है कि मोदी के परिवार में नारी शक्ति केवल एक नारा भर है। हकीकत यह है कि इस परिवार में यौन हिंसा के अपराधियों को आश्रय दिया जाता है, चाहे वह प्रज्वल रेवन्ना हों या बृज भूषण शरण सिंह।

क्या मोदी के भारत में महिलाएं कभी सुरक्षित रहेंगी : उन्होंने सवाल किया, क्या मोदी के भारत में महिलाएं कभी सुरक्षित रहेंगी? क्या प्रधानमंत्री की सत्ता की भूख हमेशा भारत और हरियाणा की बेटियों की सुरक्षा से अधिक महत्वपूर्ण रहेगी? भाजपा ने कैसरगंज से बृजभूषण शरण सिंह के स्थान पर उनके पुत्र करण भूषण सिंह को टिकट दिया है। हरियाणा से ताल्लुक रखने वाली कुछ महिला पहलवानों ने बृजभूषण पर यौन शोषण का आरोप लगाया था।(भाषा)

