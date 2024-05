कितनी मालदार हैं स्वाति मालीवाल, जिनकी वजह से ‘आप’ में आया भूचाल?

Kejriwal will go to BJP headquarters on Sunday: दिल्ली के मुख्‍यमंत्री अरविन्द केजरीवाल ने पीए विभव कुमार की गिरफ्तारी के बाद कहा कि मैं रविवार को 12 बजे पार्टी के सभी बड़े नेताओं के साथ भाजपा मुख्‍यालय जाऊंगा। उन्होंने कहा कि आज यानी शनिवार को मेरे पीएम विभव को जेल भेजा गया। आखिर हमारा कसूर क्या है। इस बीच, अदालत ने विभव की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है।