पटाखे- पराली से दिल्ली में धुंध खतरनाक स्तर पर, सांस लेना भी हुआ मुश्किल, AQI 550 पार

नई दिल्ली। दिल्ली में लगातार दूसरे दिन भी का कहर दिखाई दिया। शनिवार को दिल्ली-राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) में 24 घंटे का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 533 पर पहुंच गया। जो पांच साल में दिवाली के अगले दिन का सर्वाधिक आंकड़ा है।

दिवाली के अगले दिन दिल्ली-एनसीआर में धुंध की मोटी परत छाने और हवा की गुणवत्ता खराब होने के कारण लोगों को गले में खराश और आंखों से पानी आने की दिक्कतों से जूझना पड़ा। पड़ोस के नोएडा में 24 घंटे का औसत एक्यूआई देश में सबसे ज्यादा 475 पर पहुंच गया। आज भी राजधानी में प्रदूषण से हाल बेहाल है।

Delhi's overall continues to be in 'severe' category, with overall air quality index (AQI) standing at 533: System of Air Quality & Weather Forecasting & Research