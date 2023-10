कतर में 8 पूर्व नौसैनिकों को मौत की सजा, कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने खोला कौन सा राज?

Qatar Indian Navy Officers : कतर में एक अदालत ने 8 पूर्व नौसैनिकों को जासूसी मामले में मौत की सजा सुनाई है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने इस मामले में कड़ी नाराजगी जताई है। कहा जा रहा है कि विस्तृत आदेश मिलते ही इस फैसले को चुनौती दी जाएगी। इस बीच कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने कहा कि उन्होंने दिसंबर में संसद में यह मामला उठाया था। इस पर विदेश मंत्री ने कहा था कि जरूरी कदम उठाए जा रहा है।

वरिष्‍ठ कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने कहा है कि 7 दिसंबर 2022 को जब उन्होंने ये मुद्दा संसद में उठाया था तो विदेश मंत्री ने कहा था जरूरी कदम उठाया जा रहा है लेकिन जाहिर है वो कदम पर्याप्त नहीं थे। तिवारी ने सोशल नेटवर्किंग साइट एक्स पर वह लेटर भी शेयर किया विदेश मंत्री ने उन्हें लिखा था।

उन्होंने कहा कि उस समय ये आठ वरिष्ठ नौसैनिक अधिकारी 120 दिनों तक एकांत कारावास में थे। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने 26 दिसंबर 2022 को एक चिट्ठी लिख कर बताया था कि भारत सरकार इस मामले में क्या कुछ कर रही है, लेकिन स्पष्ट रूप से वह पर्याप्त नहीं था।

