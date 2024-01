कांग्रेस ने सरकार पर लगाया राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति संवेदनहीन होने का आरोप

Sharad Pawar's statement regarding the post of coordinator : राकांपा अध्यक्ष शरद पवार ने शनिवार को कहा कि 'इंडिया' गठबंधन के सदस्यों के बीच संयोजक की नियुक्ति को लेकर कोई विवाद नहीं है, लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव के लिए कोई चेहरा पेश करने की जरूरत नहीं है क्योंकि परिणाम घोषित होने के बाद नेता का चुनाव किया जा सकता है।