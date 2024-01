कांग्रेस ने बेरोजगारी को लेकर साधा सरकार पर निशाना, लगाया मोदी पर वादाखिलाफी का आरोप युवाओं में बेरोजगारी दर 15.5 प्रतिशत

मोदी पर वादाखिलाफी का आरोप

बेरोजगारी 4 वर्षों में सबसे अधिक

अच्छी गुणवत्ता वाली नौकरी देने की मांग

Congress targeted the government on unemployment : कांग्रेस (Congress) ने गुरुवार को नई दिल्ली (New Delhi) में आरोप लगाया कि गत 10 वर्षों में देश में नौकरियों के अकाल के हालात और भी बदतर हो गए हैं। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश (Jairam Ramesh) ने साथ ही आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी (Narendra Modi) हर साल 2 करोड़ रोजगार सृजन का अपना वादा पूरा करने में पूरी तरह विफल रहे हैं।





बेरोजगारी और पकौड़े की दुकान? : कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि भारत का युवा ऐसी तरक्की का हकदार है, जो उसे अच्छी गुणवत्ता वाली नौकरी दे, न कि 'बेरोजगारी और पकौड़े की दुकान।' उन्होंने कहा कि सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी' के आंकड़ों के अनुसार दिसंबर 2023 में 25-29 आयु वर्ग के युवाओं में बेरोजगारी दर 15.5 प्रतिशत रही, जो लगभग 4 वर्षों में सबसे अधिक है।

कोविड-19 से भी बदतर आज की स्थिति : उन्होंने आरोप लगाया कि इसका मतलब यह है कि बेरोजगारी की स्थिति अब कोविड-19 महामारी के समय से भी बदतर है। रमेश ने कहा कि 20-24 आयु वर्ग के युवाओं में बेरोजगारी दर 45.5 प्रतिशत है। उन्होंने दावा किया कि 30-34 साल की उम्र वालों के लिए भी बेरोजगारी दर 3 साल के उच्चतम स्तर पर है।

ग्रामीण क्षेत्रों में संकट भयावह : उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में संकट विशेष रूप से भयावह है। अधिक से अधिक परिवार मनरेगा की ओर रुख कर रहे हैं, क्योंकि कोई अन्य रोजगार उपलब्ध नहीं है। रमेश ने कहा कि यह बिलकुल स्पष्ट है कि प्रधानमंत्री प्रतिवर्ष 2 करोड़ नौकरियां पैदा करने के अपने वादे को पूरा करने में बुरी तरह विफल रहे हैं।(भाषा)

Edited by: Ravindra Gupta