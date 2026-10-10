  1. समाचार
  2. मुख्य ख़बरें
  3. राष्ट्रीय
  4. cjp-protest-abhijit-dipke-saurabh-das-ashutosh-ranka-detained
Published By नृपेंद्र गुप्ता
Last Updated :नई दिल्ली , Saturday, 10 October 2026 (12:31 IST)

CJP Protest: दिल्ली एयरपोर्ट पर विमान से ही हिरासत में लिए गए अभिजीत दिपके, सौरभ दास - आशुतोष रांका भी डिटेन

CJP Protest : abhijit dipke, saurab das, ashutosh ranka detained
Published By: नृपेंद्र गुप्ता
Updated: Sat, 10 Oct 2026 (12:31 IST)
google-news
CJP Protest : दिल्ली पुलिस ने शनिवार को सीजेपी प्रोटेस्ट के लिए मुंबई पहुंचे अभिजीत दिपके, सौरभ दास और आशुतोष रांका को विमान में ही हिरासत में ले लिया। तीनों को बस में एयरपोर्ट से ले जाया गया। ALSO READ: सीजेपी प्रोटेस्ट से पहले अभिजीत दीपके बोले- जेनजी से डरी हुई है सरकार, युवा आपसे नहीं डरता
 
दिल्ली पुलिस के जवान उस विमान में दाखिल हुए जिसमें 'कॉकरोच जनता पार्टी' (CJP) के संस्थापक अभिजीत दिपके दिल्ली आ रहे थे। अभिजीत दिपके ने दिल्ली पुलिस से कहा कि मैं यहां गिरफ्तार होने आया हूं; मुझे गिरफ्तार कीजिए। दिल्ली पुलिस के जवानों ने उनसे कहा, नहीं, यह गिरफ्तार नहीं है। कृपया सहयोग करें। इसके बाद उन्हें हिरासत में ले लिया गया।
 
सीजेपी ने आधिकारिक बयान जारी कर बताया कि इन्हें शनिवार को दिल्ली में विमान से ही डिटेन कर लिया गया। दरअसल, सीजेपी के तीनों नेता मुंबई से रवाना होकर दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचे थे, तभी अभिजीत दीपके सोशल मीडिया पर लाइव आए और उनको हिरासत में ले लिया गया। ALSO READ: 'देश में अस्थिरता पैदा करने की हो रही साजिश': राहुल गांधी और CJP पर बरसे बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन
 
सीजेपी ने दिल्ली पुलिस की इस कार्रवाई को 'तानाशाहीपूर्ण' बताते हुए तीनों नेताओं की तत्काल और बिना किसी शर्त के रिहाई की मांग की है। उन्होंने कहा कि यह कार्रवाई लोगों की आवाजाही की स्वतंत्रता का खुला उल्लंघन है।

इससे पहले जाने-माने यूट्यूबर ध्रुव राठी और सीजेपी की लीगल अफेयर्स हेड रत्ना सिंह को भी पुलिस ने हिरासत में ले लिया। जंतर मंतर की ओर जा रहे प्रदर्शनकारियों ने पुलिस को हिरासत में ले लिया गया। दिल्ली में पुलिस ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए।
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
अगला लेख
'देश में अस्थिरता पैदा करने की हो रही साजिश': राहुल गांधी और CJP पर बरसे बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन

राष्ट्रपति मुर्मू से मुलाकात के बाद राहुल गांधी बोले- उन्होंने 'वोट चोरी' के आरोपों को खारिज नहीं किया, सबूत मांगे

राष्ट्रपति मुर्मू से मुलाकात के बाद राहुल गांधी बोले- उन्होंने 'वोट चोरी' के आरोपों को खारिज नहीं किया, सबूत मांगेINDIA गठबंधन के नेताओं ने शुक्रवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात कर चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को लेकर अपनी चिंताएं रखीं। मुलाकात के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने दावा किया कि राष्ट्रपति ने विपक्ष के ‘वोट चोरी’ के आरोपों को खारिज नहीं किया, बल्कि उनसे सबूत देने को कहा। राहुल गांधी ने कहा कि वे सोमवार को सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। विपक्षी नेताओं ने चुनाव में कथित अनियमितताओं की जांच और चुनाव प्रक्रिया में बदलाव की मांग भी उठाई।

Chirag Paswan : आखिर कितनी ट्रेनों को रोकेंगे?’ दिल्ली में चुनाव आयोग के खिलाफ प्रदर्शन से पहले चिराग पासवान का बयान

Chirag Paswan : आखिर कितनी ट्रेनों को रोकेंगे?’ दिल्ली में चुनाव आयोग के खिलाफ प्रदर्शन से पहले चिराग पासवान का बयानदिल्ली में 10 अक्टूबर को चुनाव आयोग के खिलाफ प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन से पहले ट्रेनों को रद्द किए जाने और मेट्रो सेवाओं पर प्रतिबंध लगाए जाने को लेकर केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के प्रमुख चिराग पासवान ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि भारत के युवाओं को कोई नहीं रोक सकता और देश की कनेक्टिविटी को लंबे समय तक बाधित नहीं किया जा सकता।

गुजरात सरकार की बड़ी पहल : पोरबंदर में स्थापित होगा M-BRIC, सीवीड प्रोसेसिंग, स्टार्टअप्स और अनुसंधान को मिलेगी गति

गुजरात सरकार की बड़ी पहल : पोरबंदर में स्थापित होगा M-BRIC, सीवीड प्रोसेसिंग, स्टार्टअप्स और अनुसंधान को मिलेगी गतिGujarat Government M BRIC: भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व वाली गुजरात सरकार ने पोरबंदर जिले के मोचा गांव में मरीन बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च एंड इनोवेशन कॉरिडोर (M-BRIC) स्थापित करने के लिए अगले पांच वर्षों में ₹100 करोड़ के निवेश की योजना बनाई है। इस परियोजना के तहत समुद्री अनुसंधान, बायोमैन्युफैक्चरिंग, स्टार्टअप्स और तटीय आजीविका कार्यक्रमों को एक ही प्लेटफॉर्म पर लाया जाएगा।

Indore Traffic Alert : 11 अक्टूबर को भारत-वेस्टइंडीज मैच के लिए कई रास्ते बंद, घर से निकलने से पहले देखें रूट और पार्किंग की पूरी जानकारी

Indore Traffic Alert : 11 अक्टूबर को भारत-वेस्टइंडीज मैच के लिए कई रास्ते बंद, घर से निकलने से पहले देखें रूट और पार्किंग की पूरी जानकारीइंदौर के होलकर स्टेडियम में 11 अक्टूबर को भारत और वेस्टइंडीज के बीच टी-20 क्रिकेट मैच आयोजित होगा। मैच के दौरान दर्शकों की भीड़ और यातायात के दबाव को देखते हुए शहर में ट्रैफिक व्यवस्था में बदलाव किया गया है। यातायात पुलिस के अनुसार, यह व्यवस्था 11 अक्टूबर को दोपहर 2 बजे से मैच समाप्त होने तक लागू रहेगी। कुछ रास्तों पर सामान्य वाहनों की आवाजाही प्रतिबंधित रहेगी, जबकि कई मार्गों पर ट्रैफिक डायवर्ट किया जाएगा।

किचन से लेकर खेतों तक मचेगी तबाही! 1950 के बाद आ रहा 'सुपर अल नीनो' लाएगा रिकॉर्डतोड़ गर्मी और सूखा, क्या है बड़ा अलर्ट?

किचन से लेकर खेतों तक मचेगी तबाही! 1950 के बाद आ रहा 'सुपर अल नीनो' लाएगा रिकॉर्डतोड़ गर्मी और सूखा, क्या है बड़ा अलर्ट?विश्व मौसम विज्ञान संगठन (WMO), अमेरिकी मौसम विशेषज्ञों और यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो की Climate Impact Lab ने एक वैश्विक जलवायु चेतावनी जारी की है। वैज्ञानिकों के अनुसार, 2026-2027 का संभावित 'सुपर अल नीनो' (Super El Niño) 1950 में आधुनिक रिकॉर्ड-कीपिंग शुरू होने के बाद से अब तक का सबसे भीषण और विनाशकारी मौसम बदलाव साबित हो सकता है।

'ज्ञानेश कुमार जाएंगे, सरकार भी जाएगी...' CJP Protest के बीच राहुल गांधी के तीखे तेवर

'ज्ञानेश कुमार जाएंगे, सरकार भी जाएगी...' CJP Protest के बीच राहुल गांधी के तीखे तेवरदिल्ली में सीजेपी के प्रदर्शन के बीच लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने शनिवार को सोशल मीडिया पर मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार और केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि ज्ञानेश कुमार जाएंगे। यह सरकार जाएगी। फिर लोकतंत्र की मरम्मत शुरू होगी।

उत्तराखंड में 4.5 साल के भीतर 35,000 युवाओं को मिली नियुक्ति, विदेश में भी खुल रहे रोजगार के रास्ते

उत्तराखंड में 4.5 साल के भीतर 35,000 युवाओं को मिली नियुक्ति, विदेश में भी खुल रहे रोजगार के रास्तेउत्तराखंड के मुख्‍यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को दावा किया कि पिछले साढ़े चार वर्षों में 35,000 से अधिक युवाओं को सरकारी सेवाओं में नियुक्ति प्रदान की गई है। मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन एवं वैश्विक रोजगार योजना के तहत अब तक प्रदेश के 106 युवा विदेश में नौकरी पा चुके हैं।

LIVE: CJP Protest दिल्ली में पीटीआई दफ्तर के पास पुलिस पर पत्थरबाजी

LIVE: CJP Protest दिल्ली में पीटीआई दफ्तर के पास पुलिस पर पत्थरबाजीLatest News Today Live Updates in Hindi : सीजेपी प्रोटेस्ट के लिए मुंबई पहुंचे अभिजीत दिपके, सौरभ दास और आशुतोष रांका को पुलिस ने विमान में ही हिरासत में ले लिया। तीनों को बस में एयरपोर्ट से ले जाया गया। पल पल की जानकारी...

मुख्यमंत्री डॉ.मोहन यादव ने स्वामित्व योजना के तहत दिए रजिस्ट्री प्रमाण-पत्र, 10 हितग्राहियों को मिला मालिकाना हक

मुख्यमंत्री डॉ.मोहन यादव ने स्वामित्व योजना के तहत दिए रजिस्ट्री प्रमाण-पत्र, 10 हितग्राहियों को मिला मालिकाना हकमुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने हरदा में स्वामित्व अधिकार अभिलेखों के हस्तांतरण विलेख के निष्पादन योजना के अंतर्गत वर्ष 2026 के हितग्राहियों को रजिस्ट्री प्रमाण-पत्र वितरित किए। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने ग्राम गोंदागांव के ग्रामीण निर्भयदास, भैयालाल को रजिस्ट्री प्रमाण-पत्र प्रदान किए। इस दौरान अन्य आठ हितग्राहियों को भी रजिस्ट्री प्रमाण-पत्र प्रदान किए।

CJP Protest: दिल्ली एयरपोर्ट पर विमान से ही हिरासत में लिए गए अभिजीत दिपके, सौरभ दास - आशुतोष रांका भी डिटेन

CJP Protest: दिल्ली एयरपोर्ट पर विमान से ही हिरासत में लिए गए अभिजीत दिपके, सौरभ दास - आशुतोष रांका भी डिटेनCJP Protest : दिल्ली पुलिस ने शनिवार को सीजेपी प्रोटेस्ट के लिए मुंबई पहुंचे अभिजीत दिपके, सौरभ दास और आशुतोष रांका को विमान में ही हिरासत में ले लिया। तीनों को बस में एयरपोर्ट से ले जाया गया।

iPhone खरीदने का शानदार मौका, Reliance Digital का बड़ा ऑफर, iPhone 15, 16 और 17 पर भारी छूट

iPhone खरीदने का शानदार मौका, Reliance Digital का बड़ा ऑफर, iPhone 15, 16 और 17 पर भारी छूटदशहरा यानी दशहरा (Dasara/Dussehra) का त्योहार नजदीक आते ही देश में फेस्टिव सीजन ऑफर्स की शुरुआत हो गई है। इसी कड़ी में Reliance Digital ने भारत में Apple iPhone खरीदने वालों के लिए आकर्षक ऑफर्स का ऐलान किया है। कंपनी iPhone 15, iPhone 16 और नई iPhone 17 सीरीज पर डिस्काउंट, एक्सचेंज बोनस और चुनिंदा बैंक कार्ड पर कैशबैक का लाभ दे रही है

Vivo V80 हुआ लॉन्च, 7200mAh बैटरी और 50MP ZEISS कैमरा, कीमत सुनकर कहेंगे- इतना सस्ता?

Vivo V80 हुआ लॉन्च, 7200mAh बैटरी और 50MP ZEISS कैमरा, कीमत सुनकर कहेंगे- इतना सस्ता?स्मार्टफोन निर्माता कंपनी Vivo ने भारतीय बाजार में अपना नया Vivo V80 लॉन्च कर दिया है। कंपनी के इस स्मार्टफोन में 7,200mAh की बड़ी बैटरी, 50MP ZEISS टेलीफोटो कैमरा, 50MP ग्रुप सेल्फी कैमरा और 144Hz रिफ्रेश रेट वाला 1.5K OLED डिस्प्ले दिया गया है। फोन में Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 चिपसेट मिलता है और यह 90W FlashCharge फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है।

Xiaomi 18 Pro Max, Xiaomi 18 Pro Max कीमत, स्पेसिफिकेशन, कैमरा, कब होगा भारत में लॉन्च

Xiaomi 18 Pro Max, Xiaomi 18 Pro Max कीमत, स्पेसिफिकेशन, कैमरा, कब होगा भारत में लॉन्चXiaomi अपनी नई फ्लैगशिप स्मार्टफोन सीरीज Xiaomi 18 Pro को 23 सितंबर को चीन में लॉन्च करने जा रही है। कंपनी ने लॉन्च से पहले फोन के डिस्प्ले, बैटरी, कैमरा और डिजाइन से जुड़ी कई अहम जानकारियां साझा की हैं। इस सीरीज में Xiaomi 18 Pro और Xiaomi 18 Pro Max शामिल होंगे।