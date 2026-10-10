CJP Protest: दिल्ली एयरपोर्ट पर विमान से ही हिरासत में लिए गए अभिजीत दिपके, सौरभ दास - आशुतोष रांका भी डिटेन

दिल्ली पुलिस के जवान उस विमान में दाखिल हुए जिसमें 'कॉकरोच जनता पार्टी' (CJP) के संस्थापक अभिजीत दिपके दिल्ली आ रहे थे। अभिजीत दिपके ने दिल्ली पुलिस से कहा कि मैं यहां गिरफ्तार होने आया हूं; मुझे गिरफ्तार कीजिए। दिल्ली पुलिस के जवानों ने उनसे कहा, नहीं, यह गिरफ्तार नहीं है। कृपया सहयोग करें। इसके बाद उन्हें हिरासत में ले लिया गया।

सीजेपी ने दिल्ली पुलिस की इस कार्रवाई को 'तानाशाहीपूर्ण' बताते हुए तीनों नेताओं की तत्काल और बिना किसी शर्त के रिहाई की मांग की है। उन्होंने कहा कि यह कार्रवाई लोगों की आवाजाही की स्वतंत्रता का खुला उल्लंघन है।



दिल्ली पुलिस ने शनिवार को सीजेपी प्रोटेस्ट के लिए मुंबई पहुंचे अभिजीत दिपके, सौरभ दास और आशुतोष रांका को विमान में ही हिरासत में ले लिया। तीनों को बस में एयरपोर्ट से ले जाया गया। खबर https://t.co/IWT4wHtkCI #abhijeetdipke #sauravdas #flight #jantarmantar #protest #trendingreels #trendingvideo #trendingnow #delhipolice — Webdunia Hindi (@WebduniaHindi) October 10, 2026

इससे पहले जाने-माने यूट्यूबर ध्रुव राठी और सीजेपी की लीगल अफेयर्स हेड रत्ना सिंह को भी पुलिस ने हिरासत में ले लिया। जंतर मंतर की ओर जा रहे प्रदर्शनकारियों ने पुलिस को हिरासत में ले लिया गया। दिल्ली में पुलिस ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए।