सीजेपी प्रोटेस्ट से पहले अभिजीत दीपके बोले- जेनजी से डरी हुई है सरकार, युवा आपसे नहीं डरता

उन्होंने आरोप लगाया कि विरोध प्रदर्शन को रोकने के लिए रेलवे सेवाएं बंद करने, मेट्रो परिचालन रोकने, इंटरनेट सेवाओं पर पाबंदी लगाने और सड़कों को अवरुद्ध करने जैसे कदम उठाए गए। दिपके ने सवाल किया कि क्या सरकार अपने ही नागरिकों के खिलाफ पुलिस और सुरक्षा बलों की ताकत का इस्तेमाल करना चाहती है?

अभिजीत दिपके ने कहा कि उन्हें इस बात पर हैरानी है कि प्रधानमंत्री देश के युवाओं और आम लोगों से इतना डर क्यों रहे हैं। उनके मुताबिक, जम्मू-कश्मीर से सेना और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों से CRPF के जवानों को दिल्ली में तैनात किया गया। उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि क्या मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार सरकार के लिए इतने महत्वपूर्ण हैं कि उनके मुद्दे पर नागरिकों के विरोध को रोकने के लिए इतनी सख्ती की जा रही है।

Modi has accepted defeat even before our protest has begun. The mass crackdown on protesters and the shutdown of Delhi are not signs of strength, but of a leader terrified of his own people. — Abhijeet Dipke (@abhijeet_dipke) October 10, 2026

विरोध करना हमारा मौलिक अधिकार

दिपके ने आरोप लगाया कि लोगों को विरोध प्रदर्शन में शामिल होने से रोकने के लिए अलग-अलग स्तरों पर चेतावनी दी जा रही है। उन्होंने दावा किया कि कुछ आवासीय सोसायटियों में घोषणाओं के जरिए लोगों को प्रदर्शन से दूर रहने के लिए कहा गया और दिल्ली पुलिस भी लोगों के घरों तक पहुंचकर उन्हें विरोध में शामिल न होने की सलाह दे रही है।

गिरफ्तारी की आशंका पर क्या बोले अभिजीत दिपके?

दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचने पर गिरफ्तारी की आशंका से जुड़े सवाल पर दिपके ने कहा कि अगर पुलिस उन्हें हिरासत में लेना या गिरफ्तार करना चाहती है, तो वे इसके लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि उनके खिलाफ UAPA या राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (NSA) जैसे कानूनों का इस्तेमाल किया जाता है, तब भी वे पीछे नहीं हटेंगे।

दिपके ने दावा किया कि उनकी लड़ाई स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव तथा देश के लोकतंत्र की रक्षा के लिए है। उन्होंने स्पष्ट किया कि वे इन मुद्दों को लेकर अपना विरोध जारी रखेंगे।