चीन को मिलेगी लद्दाख में चुनौती, स्थायी रूप से तैनात होगी सेना की 72 डिवीजन

72 divisions will be deployed in Ladakh: भारतीय सेना लद्दाख में एक नई डिवीजन की तैनाती करने जा रही है, इसे '72 डिवीजन' (72 Division) नाम दिया गया है। इसे लद्दाख क्षेत्र में स्थायी रूप से तैनात किया जाएगा। यह कदम भारतीय सेना की रणनीतिक तैयारियों का हिस्सा है, जो चीन सीमा पर जारी तनाव और सुरक्षा के दृष्टिकोण से बेहद अहम है। लद्दाख भारत-चीन सीमा के निकट स्थित है और इसे अपनी भौगोलिक स्थिति के कारण हमेशा से ही सैन्य दृष्टिकोण से संवेदनशील माना गया है। यह नई डिवीजन, 3 डिवीजन के अतिरिक्त होगी, जो अब तक पूरे लद्दाख क्षेत्र में LAC की जिम्मेदारी संभाल रही थी।

पूर्वी लद्दाख में भारतीय सेना की स्थायी डिवीजन की तैनाती के फैसले को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। क्योंकि 832 किलोमीटर लंबी वास्त‍विक नियंत्रण रेखा पर स्थिति काफी संवेदनशील मानी जाती है। एक जानकारी के मुताबिक 72 डिवीजन लेह स्थित 'फायर एंड फ्यूरी कोर' के अधीन रहेगी। फायर एंड फ्यूरी कोर की स्थापना कारगिल युद्‍ध के बाद 1999 में की गई थी।

72 डिवीजन की एक ब्रिगेड पहले से ही पूर्वी लद्दाख में तैनात हो चुकी है। एक ब्रिगेड में 3500 से 4000 सैनिक होते हैं, जिसकी कमांड ब्रिगेडियर रैंक का अधिकारी करता है। इस डिवीजन के बड़े हिस्से को देश के पश्चिमी भागों में प्रशिक्षण दिया जा रहा है, ताकि सैनिकों, उपकरणों और संगठन को विशेष कार्यों के अनुसार तैयार किया जा सके। सेना की एक डिवीजन में 10 से 15 हजार सैनिकों की तैनाती होती है, जबकि 8000 के लगभग सपोर्टिंग स्टाफ होता है। एक डिवीजन की कमांड मेजर जनरल रैंक के अधिकारी करते हैं। हालांकि चीन से लगती एलएसी पर पहले से ही तीन डिवीजन तैनात हैं।

बताया जा रहा है कि जिस स्थान पर 72 डिवीजन को तैनात किया जाएगा, वहां पर फिलहाल यूनिफॉर्म फोर्स काम कर रही है, जिसे 72 डिवीजन की तैनाती के बाद उसे वापस अपनी पुरानी जगह जम्मू के रियासी भेज दिया जाएगा।