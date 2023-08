Chandrayaan-3 Update : चंद्रयान-3 चांद के बेहद करीब पहुंच गया है। उसने 15 और 17 अगस्त को चांद के वीडियो भेजे है जिन्हें इसरो ने जारी किया है। यह वीडियो चंद्रमा के सबसे करीब का है।

लैंडर विक्रम गुरुवार को ही प्रोपल्शन मॉड्यूल से सफलतापूर्वक अलग हुआ था। ISRO ने आज को 2 वीडियो शेयर किए हैं। इसमें पहला वीडियो 15 अगस्त का है और दूसरा 17 अगस्त का।

Chandrayaan-3 Mission: as captured by the Lander Position Detection Camera (LPDC) on August 15, 2023 #Chandrayaan_3 #Ch3 pic.twitter.com/nGgayU1QUS

ISRO की तरफ से 17 अगस्त का जो वीडियो शेयर किया गया है वह लैंडर मॉड्यूल के प्रोपल्शन मॉड्यूल से अलग होने के ठीक बाद का है।

Chandrayaan-3 Mission:



View from the Lander Imager (LI) Camera-1

on August 17, 2023

just after the separation of the Lander Module from the Propulsion Module #Chandrayaan_3 #Ch3 pic.twitter.com/abPIyEn1Ad