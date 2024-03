चुनाव से पहले आंध्रप्रदेश में भाजपा, तेदेपा और जनसेना पार्टी ने किया गठबंधन

Sharad Pawar announced the name of the first candidate : राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एसपी) के प्रमुख शरद पवार ने शनिवार को सांसद सुप्रिया सुले को महाराष्ट्र की बारामती लोकसभा सीट से अपनी पार्टी का उम्मीदवार घोषित किया। अटकलें हैं कि उपमुख्यमंत्री अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार को बारामती सीट से चुनाव मैदान में उतारा जा सकता है।