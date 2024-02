Bengaluru की कोर्ट ने राहुल गांधी, सिद्धारमैया और शिवकुमार को भेजा समन

Trinamool Congress will contest elections on all Lok Sabha seats in Bengal : आम आदमी पार्टी के साथ गुजरात, गोवा और हरियाणा के गठबंधन से पहले कांग्रेस को पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी सरकार ने तगड़ा झटका दिया है। टीएमसी ने सीट बंटवारे को लेकर कांग्रेस की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। टीएमसी ने ऐलान किया कि हमारे रुख में कोई बदलाव नहीं है, हम बंगाल की सभी 42 सीटों पर अकेले ही चुनाव लड़ेंगे।