राम मंदिर CEO के लिए 3 नाम शॉर्टलिस्ट, आज हो सकता है पहले CEO के नाम का ऐलान

अयोध्या राम मंदिर के CEO के लिए 3 नाम हुए शॉर्टलिस्ट कर लिए गए हैं। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट आज मंदिर के पहले CEO के नाम का एलान कर सकता है। सचिव पद पर भी आधिकारिक घोषणा हो सकती है। ट्रस्ट में 2 सदस्यों पद पर भी बुधवार को नियुक्ति की जा सकती है।

करीब दो माह चली चयन प्रक्रिया के बाद चयन समिति ने तीन अभ्यर्थियों का पैनल तैयार किया है। समिति ने मंगलवार को इन नामों को ट्रस्ट को सौंप दिया। अब समिति की सिफारिश के आधार पर ट्रस्ट नियुक्ति की आगे की प्रक्रिया पूरी करेगा। कहा जा रहा है कि एनकाउंटर स्पेशलिस्ट राजेश पांडेय का नाम सीईओ पद की दौड़ में सबसे आगे है। अब सभी की नजरें श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की बैठक पर है।

बैठक में शामिल होने के लिए ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंददेव गिरि, सदस्य शंकराचार्य स्वामी वासुदेवानंद, सदस्य युगपुरुष स्वामी परमानंद अयोध्या पहुंच गए हैं। ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्यगोपालदास, अंतरिम महासचिव कृष्णमोहन, सदस्य महांत दिनेंद्रदास, पदेन सदस्य जिलाधिकारी शशांक त्रिपाठी भी अयोध्या में हैं।

राम मंदिर का CEO एक तरह से मंदिर के प्रशासनिक और मैनेजमेंट प्रमुख की भूमिका निभाएगा। ट्रस्ट नीति तय करेगा और CEO उस नीति को प्रभावी तरीके से लागू कराने की जिम्मेदारी संभालेगा।