Heavy Rain Alert: देश के 19 राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी, उत्तराखंड-यूपी में बिगड़े हालात
Weather Update 2 September : बंगाल की खाड़ी में बने सिस्टम की वजह से दक्षिण-पश्चिम मानसून एक बार फिर देश के अधिकांश हिस्सों में सक्रिय हुआ है। इसके प्रभाव से जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़ और पूर्वोत्तर के राज्यों में भारी बारिश हुई है। मौसम विभाग ने यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल समेत 19 राज्यों में भारी बारिश के अलर्ट जारी किया है। ALSO READ: Top News 2 September: 19 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट, राम मंदिर को मिलेगा पहला CEO; ईरान पर अमेरिकी हमले से बढ़ा तनाव
मौसम विभाग ने 2 सितंबर को कई राज्यों में भारी बारिश और तेज हवाओं का अलर्ट जारी किया है। इस दौरान कई स्थानों पर हवा की रफ्तार 70 से 75 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। पहाड़ी राज्यों में बारिश के साथ लैंडस्लाइड जैसी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। पूर्वोत्तर और दक्षिण भारत में भी आने वाले दिनों में बारिश का सिलसिला जारी रहने का अनुमान है।
मौसम विभाग ने उत्तर भारत के मैदानी इलाकों से लेकर मध्य भारत और पूर्वी हिस्सों तक बारिश का व्यापक असर बताया है। यूपी और बिहार के कई जिलों में तेज बारिश के साथ आंधी चल सकती है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी गरज-चमक के साथ बारिश के आसार है। दिल्ली-NCR में भी भारी बारिश और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज हवा का अनुमान है। झारखंड, पश्चिम बंगाल और ओडिशा में भी बारिश की संभावना है। ALSO READ: Priya Adhikari कौन हैं , नेपाल बाढ़ के बीच 6 दिन में किए 100 रेस्क्यू मिशन, सैकड़ों जिंदगियां बचाईं
उत्तराखंड में भारी बारिश का कहर
उत्तराखंड के कई शहरों में भारी बारिश कर कहर दिखाई दे रहा है। गौला, कोसी और शिप्रा समेत कई नदियां उफान पर हैं। शासन लाउडस्पीकर के जरिए लोगों को नदी से दूर रहने की सलाह दे रहा है। बारिश के कारण हुए भूस्खलन की वजह से 150 से ज्यादा सड़कें बंद है। सोनप्रयाग में केदारनाथ यात्रा रोक दी गई है। मसूरी-देहरादून मार्ग भी बंद है। प्रशासन और एसडीआरएफ की टीमें राहत और बचाव कार्य में जुटी हुई है।
यूपी में बाढ़ जैसे हालात
उत्तर प्रदेश में गंगा और मंदाकिनी के बढ़ते जलस्तर से हजारों लोग प्रभावित हुए हैं। बलिया में गंगा का पानी कई रिहायशी इलाकों में पहुंचने से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ। वाराणसी में भी गंगा चेतावनी स्तर से ऊपर बह रही है। चित्रकूट में मंदाकिनी नदी खतरे के निशान से करीब 4 मीटर ऊपर बह रही है। सीतापुर में मकान की मिट्टी की दीवार गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई तो गाजीपुर में गंगा में नहाते समय 2 नाबालिग लड़कियां बह गईं। ALSO READ: मानसूनी बारिश के अनियमित होने से पेट्रोल-डीजल की बिक्री में उछाल, अगस्त में 9.1% बढ़ी मांग
झारखंड में फ्लैश फ्लड का अलर्ट
झारखंड में भारी बारिश के बाद मौसम विभाग ने 10 जिलों में फ्लैश फ्लड का अलर्ट जारी किया है। गढ़वा, पलामू, लातेहार, लोहरदगा, गुमला, खूंटी, सरायकेला-खरसावां, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम और सिमडेगा में बुधवार सुबह तक विशेष सतर्कता बरतने को कहा गया है।