भारी बारिश और नेपाल के पानी से उफान पर सरयू, अयोध्या के दर्जनों गांव प्रभावित; अलर्ट पर प्रशासन, राहत कार्य तेज

संदीप श्रीवास्तव

​जिलाधिकारी शशांक त्रिपाठी के अनुसार, पिछले तीन दिनों से जारी मूसलाधार बारिश और पड़ोसी देश नेपाल द्वारा पानी छोड़े जाने के कारण सरयू के जलस्तर में यह अप्रत्याशित उछाल आया है। स्थिति पर नजर बनाए रखते हुए उन्होंने बताया कि जलस्तर में आज तक और बढ़ोतरी होने की आशंका है, हालांकि राहत की बात यह है कि कल से पानी घटने की उम्मीद जताई जा रही है।

​प्रशासन मुस्तैद, बाढ़ पीड़ितों तक पहुँच रही मदद

​बाढ़ के खतरे को देखते हुए जिला प्रशासन ने पहले से ही अपनी कमर कस ली थी। प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव कार्य युद्धस्तर पर जारी हैं:

​राहत सामग्री का वितरण: तीनों प्रभावित तहसीलों में पशुओं के लिए चारा, परिवारों के लिए सूखा राशन और तैयार भोजन की पर्याप्त व्यवस्था की गई है।

​सुरक्षित ठिकानों पर शिफ्टिंग: नदी और बांध के बीच के निचले इलाकों में बसे लोगों को निकालकर सुरक्षित बाढ़ शरणालयों (रिलीफ कैंपों) में पहुंचाया जा चुका है, जहाँ बुनियादी स्वास्थ्य और भोजन सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं।

​24x7 निगरानी: प्रशासनिक अफसरों की टीम लगातार बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा कर स्थिति पर बारीक नजर रख रही है। साथ ही स्थानीय जनप्रतिनिधि भी ज़मीनी स्तर पर पहुँचकर लोगों का हाल-चाल जान रहे हैं।

​डीएम शशांक त्रिपाठी ने स्पष्ट किया कि फिलहाल कहीं से भी किसी तरह की अव्यवस्था या शिकायत की खबर नहीं है। प्रशासन को पूरी उम्मीद है कि अगले एक से दो दिनों में सरयू का जलस्तर नीचे आ जाएगा और जनजीवन दोबारा पटरी पर लौट सकेगा।