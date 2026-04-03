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Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Modified: नई दिल्ली , शुक्रवार, 3 अप्रैल 2026 (19:31 IST)

राघव पर अब आतिशी का पलटवार, भगवंत मान भी बरसे, क्‍या भाजपा ज्‍वाइन करेंगे चड्ढा?

Atishi and Bhagwant Mann hit back at Raghav Chadha's statement
AAP Leaders Hit Back at Raghav Chadha : आम आदमी पार्टी (AAP) द्वारा राघव चड्ढा के खिलाफ एक्शन लेते हुए उन्हें राज्यसभा में पार्टी के उपनेता के पद से हटाने के बाद उनकी ओर से आए बयान पर AAP नेता भी पलटवार कर रहे हैं। इसी बीच पंजाब के मुख्‍यमंत्री भगवंत मान और दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री और AAP की वरिष्‍ठ नेता आतिशी ने भी पलटवार किया है। आतिशी ने कहा है कि भाजपा का एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिजर है। वे नेताओं को डराती है और धमकाती है, लालच देती है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने भी कहा कि कोई व्यक्ति सामूहिक फैसलों का समर्थन नहीं करता है और पार्टी लाइन के विपरीत जाता है तो उस पर कार्रवाई होगी। इसके बाद राजनीतिक हलकों में हलचल तेज हो गई है। ऐसा कहा जा रहा है कि चड्ढा भाजपा ज्वॉइन कर कर सकते हैं।
 

राघव चड्ढा के खिलाफ क्‍या बोलीं आतिशी?

आम आदमी पार्टी (AAP) द्वारा राघव चड्ढा के खिलाफ एक्शन लेते हुए उन्हें राज्यसभा में पार्टी के उपनेता के पद से हटाने के बाद उनकी ओर से आए बयान पर AAP नेता भी पलटवार कर रहे हैं। दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री और AAP की वरिष्‍ठ नेता आतिशी ने भी पलटवार किया है। आतिशी ने कहा है कि भाजपा का एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिजर है। वे नेताओं को डराती है और धमकाती है, लालच देती है और विपक्ष के बहुत सारे नेता डर और धमकी से या लालच से कूदकर भाजपा की गोद में जाकर बैठ जाते हैं। शायद राघव जी के साथ भी यही हो रहा है।

भाजपा से इतने डरे हुए क्यों हैं?

आतिशी ने कहा कि आप भाजपा से इतने डरे हुए क्यों हैं? आतिशी ने कहा, आज मैं राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा से कुछ सवाल पूछना चाहती हूं राघव, आप भाजपा से इतने डरे हुए क्यों हैं? आप भाजपा से सवाल पूछने से क्यों डरते हैं? आप मोदी से सवाल पूछने से क्यों डरते हैं? आतिशी ने ये भी कहा, मुझे याद है जब अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया था, हम सब सड़कों पर लड़ रहे थे। पुलिस हमें पीट रही थी, घसीट रही थी और हमें ले जा रही थी।
 
हमें दिल्ली के अलग-अलग थानों में रखा गया-नरेला, बवाना। हम हर दिन सड़कों पर संघर्ष कर रहे थे, जब आप लंदन में थे, आपने कहा था कि आप अपनी आंखों के ऑपरेशन के लिए गए हैं। क्या आप डर के कारण लंदन चले गए थे?

आतिशी ने भाजपा पर लगाया यह आरोप

आतिशी ने आरोप लगाया, हम सभी ने देखा कि दिल्ली में वोटों की गिनती गलत तरीके से की गई। भाजपा के अधिकारियों ने गलत वोट बनाकर चुनाव चुरा लिया और आज यही पश्चिम बंगाल में हो रहा है। आज चुनाव आयोग का दुरुपयोग किया जा रहा है लेकिन जब तृणमूल कांग्रेस और पूरा विपक्ष चुनाव आयोग के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाते हैं, तब आप उस पर हस्ताक्षर करने से मना कर देते हैं। 
 

राघव चड्ढा के खिलाफ एक्शन पर भगवंत मान का बयान

राघव चड्ढा के खिलाफ एक्शन पर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने भी कहा कि कई बार लोकसभा और राज्यसभा में सभी विपक्षी पार्टियों को एकमत में फैसला लेना होता है। जैसे सदन से वॉकआउट करना या सरकार की नीतियों का विरोध करना हो। अगर कोई व्यक्ति इन सामूहिक फैसलों का समर्थन नहीं करता है और पार्टी लाइन के विपरीत जाता है तो फिर वह पार्टी के व्हिप के खिलाफ है। कोई भी पार्टी के व्हिप के खिलाफ जाएगा, तो उस पर कार्रवाई होगी।

राघव चड्ढा की जगह किसे मिली जिम्‍मेदारी?

आम आदमी पार्टी ने राज्यसभा में पार्टी के डिप्टी लीडर की जिम्मेदारी राघव चड्ढा की जगह अशोक कुमार मित्तल को दे दी है। राघव चड्ढा ने शुक्रवार को एक वीडियो जारी कर इस फैसले पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि खामोश करवाया गया हूं, हारा नहीं हूं। राघव चड्ढा ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर एक वीडियो पोस्ट कर कहा कि मुझे जब-जब संसद में बोलने का मौका मिलता है, मैं जनता के मुद्दे उठाता हूं और शायद ऐसे मुद्दे उठाता हूं जिसे आमतौर पर संसद में नहीं उठाया जाता।
राघव चड्ढा ने सवाल किया कि क्या जनता के मुद्दे उठाना, जनता की समस्याओं पर बात करना कोई अपराध है? राघव चड्ढा को पार्टी के डिप्टी लीडर पद से हटाए जाने के बाद राजनीतिक हलकों में हलचल तेज हो गई है। ऐसा कहा जा रहा है कि वह भाजपा ज्वॉइन कर कर सकते हैं।
Edited By : Chetan Gour
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