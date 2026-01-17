शनिवार, 17 जनवरी 2026
  • Follow us
  1. समाचार
  2. मुख्य ख़बरें
  3. राष्ट्रीय
  4. Guru Remark Row: Conflicting Forensic Reports Put Atishi at Centre of Political Storm
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Updated :नई दिल्ली , शनिवार, 17 जनवरी 2026 (11:58 IST)

2 राज्यों की 2 फॉरेंसिंक रिपोर्ट से उठा सवाल, क्या AAP नेता आतिशी ने किया सिख गुरुओं का अपमान?

दिल्ली की फॉरेंसिक लैब की रिपोर्ट में कहा गया है कि वीडियो से कोई छेड़छाड़ नहीं हुई जबकि पंजाब पुलिस द्वारा कराई गई फॉरेंसिक जांच में आतिशी को मिली क्लीनचिट

atishi
Atishi Guru Remark Row : आप नेता आतिशी के सिख गुरुओं का अपमान करने वाले वीडियो पर दिल्ली और पंजाब आमने सामने नजर आ रहे हैं। दिल्ली की फॉरेंसिक लैब की रिपोर्ट में कहा गया है कि वीडियो से कोई छेड़छाड़ नहीं हुई जबकि पंजाब पुलिस द्वारा कराई गई फॉरेंसिक जांच में आतिशी को क्लीनचिट दे दी है। इससे सवाल उठ रहा है कि क्या आतिशी ने सिख गुरुओं का अपमान किया है।

आतिशी के वीडियो से छेड़छाड़ नहीं

दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने शनिवार को दावा किया कि FSL रिपोर्ट में सदन की रिकॉर्डिंग को सही पाया गया है और इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है। उन्होंने आतिशी से माफी की मांग करते हुए पंजाब सरकार की जांच को हस्तक्षेप करार दिया।
 
भाजपा इस मामले में आक्रामक नजर आ रही है। पार्टी ने नेता विपक्ष आतिशी से सवाल किया कि क्या वह सदन में दिए अपने बयान पर माफी मांगेंगी या अब भी इनकार की राजनीति जारी रहेगी?

आतिशी पर मामले पर क्या था कोर्ट का आदेश

इससे पहले दिल्ली विधानसभा से जुड़े वीडियो मामले में जालंधर की अदालत ने पंजाब सरकार की याचिका पर सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को वीडियो हटाने के आदेश दिए थे। पंजाब सरकार ने कोर्ट में कहा कि आतिशी का वीडियो फर्जी है।

आतिशी मामले पर क्या बोली आप

सौरभ भारद्वाज ने कहा कि जिस वीडियो को कपिल मिश्रा ने सोशल मीडिया पर शेयर किया था, उसी वीडियो की जांच पंजाब की Forensic Lab में की गई और साबित हो गया कि आतिशी ने ने गुरु शब्द बोला ही नहीं था। मैं कपिल मिश्रा को दो दिन का समय दे रहा हूं, वह श्री दरबार साहिब में जाकर माफी मांगें।

उन्होंने कहा कि कोई सामान्य व्यक्ति भी उस वीडियो को ध्यान से सुन ले तो वह भी कह देगा कि आतिशी ने गुरु शब्द बोला ही नहीं है। बीजेपी हिंदुओं और सिखों के बीच धार्मिक माहौल बिगाड़कर दंगे करवाना चाहती है लेकिन भाजपा की चाल नाकाम हो गई। इस राजनीतिक मामले में दिल्ली विधानसभा के स्पीकर उतर आए हैं और स्पीकर के पद को यह शोभा नहीं देता है।

वहीं आप नेता अनुराग धंडा ने कहा कि यह रिपोर्ट झूठ और फर्ज़ीवाड़े का पुलिंदा है। कोर्ट ने सच्चाई सामने रख दी है। अगर हिम्मत है तो इस रिपोर्ट को कोर्ट में पेश करें।

आतिशी के वीडियो पर क्यों मचा बवाल

गौरतलब है कि दिल्ली विधानसभा में 6 जनवरी 2026 को नेता प्रतिपक्ष आतिशी ने बहस के दौरान कुछ टिप्पणी की, इसे भाजपा ने सिख गुरुओं का अपमान बताया। बीजेपी विधायकों ने एक क्लिप सोशल मीडिया पर शेयर की, जिसमें दावा किया गया कि आतिशी ने 'गुरुओं' के बारे में अपमानजनक शब्द बोले, जो गुरु तेग बहादुर जी की बेअदबी है।
edited by : Nrapendra Gupta 
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
ये भी पढ़ें
LIVE: कांग्रेस नेता राहुल गांधी भागीरथपुरा पहुंचे, पीड़ितों से की मुलाकात

कौन हैं तेजस्वी घोसालकर, मुंबई की संभावित मेयर जिन्होंने 2024 में पति अभिषेक की हत्या की त्रासदी झेली

कौन हैं तेजस्वी घोसालकर, मुंबई की संभावित मेयर जिन्होंने 2024 में पति अभिषेक की हत्या की त्रासदी झेलीWho Is Tejasvi Ghosalkar: बृहन्मुंबई महानगरपालिका के चुनाव में पहली बार भाजपा ने जीत दर्ज की है। इसके साथ ही यह भी तय हो गया है कि मुंबई का मेयर भाजपा का ही होगा। इस पद के लिए कई नाम चर्चा में हैं, लेकिन सबसे ऊपर तेजस्वी घोसालकर का नाम है।

Karnataka : क्या लक्कुंडी गांव में मिलेगा सोने का भंडार? 400 साल पुराने खजाने के रहस्य ने उड़ाए होश, खुदाई के लिए पहुंचा JCB और ट्रैक्टरों का काफिला

Karnataka : क्या लक्कुंडी गांव में मिलेगा सोने का भंडार? 400 साल पुराने खजाने के रहस्य ने उड़ाए होश, खुदाई के लिए पहुंचा JCB और ट्रैक्टरों का काफिलाLakkundi Temple Treasure : कर्नाटक के गडग जिले में एक मकान बनाने के दौरान खुदाई में सोने के सदियों पुराने आभूषण मिलने से सनसनी फैल गई है। इसके बाद राज्य सरकार पूरे लक्कुंडी गांव के निवासियों को दूसरी जगह बसाने पर विचार कर सकती है। सरकार ने लक्कुंडी में कोटे वीरभद्रेश्वर मंदिर के परिसर में पूर्ण रूप से खुदाई शुरू करने का निर्णय लिया है।

Lashkar E Taiba के कमांडर का कबूलनामा, हम वहां बैठ भी नहीं सकते, Pakistan को दर्द दे रहे Operation Sindoor से मिले घाव

Lashkar E Taiba के कमांडर का कबूलनामा, हम वहां बैठ भी नहीं सकते, Pakistan को दर्द दे रहे Operation Sindoor से मिले घावOperation Sindoor : पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों को तबाह करने लिए ऑपरेशन सिंदूर (Operation Sindoor) चलाया था। ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान पर कहर बनकर टूटा है और पाकिस्तान में जिंदा बचे आतंकी इससे मिले दर्द को कबूल भी कर रहे हैं। हालांकि पाकिस्तान ऑपरेशन सिंदूर से मिले दर्द को छुपाता रहा है।

bmc election results : महाराष्ट्र के BMC चुनाव में राज ठाकरे की हार, क्या उद्धव आगे देंगे भाई का साथ

bmc election results : महाराष्ट्र के BMC चुनाव में राज ठाकरे की हार, क्या उद्धव आगे देंगे भाई का साथमुंबई की राजनीति में राज ठाकरे हमेशा से एक ऐसे नाम रहे हैं, जिनका भाषण सुनने के लिए भीड़ तो उमड़ती है, लेकिन वह भीड़ अक्सर वोटों में तब्दील नहीं हो पाती। ये एक बार फिर बीएमसी चुनावों में साबित हुआ। राज ठाकरे उद्धव ठाकरे के साथ मिलकर चुनाव लड़े थे, उसके बाद भी बीएमसी में दहाई का अंक नहीं पार कर सके। 22 शहरों में उनकी पार्टी का खाता तक नहीं खुला।

महाराष्ट्र की सियासत में ठाकरे ब्रांड का सूर्यास्त!, निकाय चुनाव में 40 साल बाद ढहा BMC का किला, उद्धव-राज ठाकरे की जोड़ी बेअसर

महाराष्ट्र की सियासत में ठाकरे ब्रांड का सूर्यास्त!, निकाय चुनाव में 40 साल बाद ढहा BMC का किला, उद्धव-राज ठाकरे की जोड़ी बेअसरमहाराष्ट्र में नगर निगम चुनाव में भाजपा की अगुवाई वाले महायुति गठबंधन की प्रचंड जीत के साथ प्रतिष्ठा की लड़ाई वाले BMC में पहली बार भाजपा का मेयर बनता हुआ दिख रहा है। निकाय चुनाव के नतीजे और रुझान बता रहे है कि 40 साल तक ठाकरे परिवार के वर्चस्व वाले मुंबई महानगर पालिका (BMC) में पहली बार भगवा लहराने जा रहा है। निकाय चुनाव से ठीक पहले उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के एक साथ आने के बाद महाराष्ट्र की राजनीति में जिस चमत्कार की उम्मीद की जा रही थी, उसने चुनाव नतीजों के बाद दम तोड़ दिया है।

और भी वीडियो देखें

LIVE: इंदौर पहुंचे राहुल गांधी, भागीरथपुरा में पीड़ितों से मिलेंगे

LIVE: इंदौर पहुंचे राहुल गांधी, भागीरथपुरा में पीड़ितों से मिलेंगेLatest News Today Live Updates in Hindi : कांग्रेस नेता राहुल गांधी शनिवार सुबह इंदौर पहुंचे। वे यहां भागीरथपुरा में दुषित पानी कांड के पीड़ितों से मुलाकात करेंगे। भागीरथपुरा में दूषित पानी पीने से 24 लोगों की मौत हो गई। उल्टी दस्त की शिकायत पर यहां बड़ी संख्या में लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। पल पल की जानकारी...

खूबसूरत लड़की दिखे तो रेप हो सकता है, कांग्रेस विधायक फूल सिंह बरैया का शर्मनाक बयान, BJP ने राहुल से मांगा जवाब

खूबसूरत लड़की दिखे तो रेप हो सकता है, कांग्रेस विधायक फूल सिंह बरैया का शर्मनाक बयान, BJP ने राहुल से मांगा जवाबअपने बयानों के लिए अक्सर विवादों में रहने वाले भांडेर से कांग्रेस विधायक फूल सिंह बरैया का एक शर्मनका बयान समाने आया है। मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस विधायक फूल सिंह बरैया ने बेहद शर्मनाक बयान देते हुए कहा कि अगर खूबसूरत लड़की दिख जाए तो दिमाग विचलित हो सकता है, रेप हो सकता है।

सिंगर बी प्राक को जान से मारने की धमकी, दोस्त को फोन कर किसने मांगी 10 करोड़ की रंगदारी?

सिंगर बी प्राक को जान से मारने की धमकी, दोस्त को फोन कर किसने मांगी 10 करोड़ की रंगदारी?B Prank news in hindi : मशहूर पंजाबी और बॉलीवुड गायक बी प्राक को लॉरेंस बिश्नोई गैंग से मिली जान से मारने की धमकी मिली है। प्राक से 10 करोड रुपए की रंगदारी मांगी गई। नहीं देने पर गंभीर परिणाम भुगतने की बात कही गई।

UP में पारंपरिक व्यंजनों को मिलेगा वैश्विक बाजार, CM योगी ने शुरू की 'एक जनपद-एक व्यंजन' योजना

UP में पारंपरिक व्यंजनों को मिलेगा वैश्विक बाजार, CM योगी ने शुरू की 'एक जनपद-एक व्यंजन' योजनामुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश की समृद्ध और विविधतापूर्ण खान-पान परंपरा को वैश्विक पहचान दिलाने की दिशा में ‘एक जनपद-एक व्यंजन (ओडीओसी)’ योजना के शुभारंभ का निर्णय लिया है। ब्रांड यूपी को सशक्त बनाने में एक जनपद-एक उत्पाद योजना की बड़ी भूमिका के बाद अब उत्तर प्रदेश की पारंपरिक क्यूज़ीन को संगठित ब्रांडिंग के माध्यम से राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय मंच पर स्थापित किया जाएगा।

मुख्‍यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने किया महाभारत समागम का शुभारंभ

मुख्‍यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने किया महाभारत समागम का शुभारंभवैश्विक सभ्यताओं के संघर्ष और औदार्य की महागाथा महाभारत पर केन्द्रित देश का पहला और अब तक का सबसे बड़ा सांस्‍कृतिक आयोजन का शुभारंभ मुख्‍यमंत्री डॉ. माेहन यादव ने किया। शुभारंभ अवसर पर इण्डोनेशिया के प्रतिष्ठित नाट्य समूह द्वारा प्रस्तुत “भीष्‍म का पतन” नाट्य प्रस्तुति तथा “कर्मचक्र की गाथा” ने दर्शकों को भावविभोर कर दिया।

iPhone पर मिल रही बंपर छूट, कम कीमत के साथ भारी डिस्काउंट

iPhone पर मिल रही बंपर छूट, कम कीमत के साथ भारी डिस्काउंटएप्पल द्वारा सितंबर 2025 में अपने 'Awe Dropping' इवेंट में iPhone 17 सीरीज लॉन्च करने के बाद से ही, फैंस इसे खरीदने के लिए सही समय और सही डील का इंतजार कर रहे थे। अब वह वक्त आ गया है। भारत में भारी-भरकम कीमत पर लॉन्च हुए iPhone 17 Pro पर इस समय Amazon Great Republic Day Sale में जबरदस्त ऑफर्स मिल रहे हैं।

Redmi Note 15 5G : सस्ता 5जी स्मार्टफोन, धांसू फीचर्स, कीमत में डिस्काउंट के साथ मिल रही है छूट

Redmi Note 15 5G : सस्ता 5जी स्मार्टफोन, धांसू फीचर्स, कीमत में डिस्काउंट के साथ मिल रही है छूटRedmi Note 15 5G और Redmi Pad 2 Pro पेश कर दिए हैं। स्मार्टफोन की सबसे बड़ी खूबी सिर्फ नए फीचर्स नहीं, बल्कि इन डिवाइसेज के लिए मिलने वाला लंबा सॉफ्टवेयर सपोर्ट है। स्मार्टफोन के फीचर्स की बात करें तो Redmi Note 15 को जहां 4 बड़े Android अपडेट और 6 साल के सिक्योरिटी पैच मिलेंगे, वहीं Redmi Pad 2 Pro को 5 OS अपडेट और 7 साल तक सिक्योरिटी अपडेट देने का वादा किया गया है।

Year End Sale : Motorola G05 पर बड़ी छूट, 7,299 में दमदार फीचर्स वाला स्मार्टफोन

Year End Sale : Motorola G05 पर बड़ी छूट, 7,299 में दमदार फीचर्स वाला स्मार्टफोनMotorola ने अपनी मजबूती और लंबी उम्र के लिए भरोसेमंद पहचान बनाई है। अगर आप कम बजट में एक टिकाऊ और पावरफुल स्मार्टफोन की तलाश में हैं, तो Motorola G05 इस समय एक बेहतरीन ऑप्शन बनकर सामने आया है। Flipkart की Year-End Sale के तहत Motorola G05 को मात्र 7,299 रुपए में खरीदा जा सकता है। ऐसे में नए फोन में अपग्रेड करने का यह सही मौका है।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

राशिफल 2026

क्रिकेट

धर्म-संसार

Copyright 2026, Webdunia.com