सेना प्रमुख द्विवेदी ने LOC से सटे इलाकों का किया दौरा, आतंकवादरोधी अभियान की समीक्षा की

Army Chief Upendra Dwivedi visits areas along the Line of Control : सेना प्रमुख (सीओएएस) जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने घुसपैठरोधी और आतंकवादरोधी अभियानों में शामिल बलों की तैयारियों की समीक्षा के लिए गुरुवार को कश्मीर घाटी में नियंत्रण रेखा के पास अग्रिम इलाकों का दौरा किया।

सैन्य अधिकारियों ने यह जानकारी दी। सेना के अतिरिक्त लोक सूचना महानिदेशालय (एडीजीपीआई) ने ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा, सीओएएस जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने चिनार कोर के अग्रिम स्थलों का दौरा किया और नियंत्रण रेखा पर सुरक्षा स्थिति की समीक्षा की।

सेना ने कहा कि सीओएएस ने कमांडरों और जवानों के साथ बातचीत भी की। एडीजीपीआई ने कहा, सीओएएस ने अपने पेशे के उच्च मानक बनाए रखने के लिए सभी रैंक की सराहना की और उन्हें उभरती सुरक्षा चुनौतियों से निपटने में दृढ़ रहने को लेकर प्रेरित किया। बाद में सेना प्रमुख कारगिल विजय दिवस की रजत जयंती समारोह में भाग लेने के लिए कारगिल के लिए रवाना हुए।

बुधवार को यहां पहुंचने के बाद जनरल द्विवेदी ने जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, उत्तरी कमान के प्रमुख, चिनार कोर के कमांडर, चिनार कोर के अन्य अफसरों व जवानों के अलावा गणमान्य लोगों के साथ कुपवाड़ा में आतंकवाद विरोधी अभियान के दौरान शहीद हुए नायक दिलावर खान को श्रद्धांजलि दी। (भाषा)

