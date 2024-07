जम्‍मू में अब आतंकियों से निपटने के लिए हजारों जवान तैनात

Thousands of soldiers are now deployed in Jammu to deal with terrorists : यह पूरी तरह से सच है कि जम्मू संभाग को अपनी विविध आबादी और रणनीतिक महत्व के साथ अब एक नया नाम 'आतंकवाद की राजधानी' का भी मिल गया है जहां अब जगह-जगह फौजी ही इसलिए दिखेंगें क्‍योंकि आतंकियों से निपटने को हजारों अतिरिक्‍त जवान मैदान में उतारे गए हैं।





इस बदलाव का एक कारण भू-राजनीतिक परिदृश्य में बदलाव हो सकता है। इन आतंकवादियों ने पूरे क्षेत्र में एक नेटवर्क स्थापित किया है, जिनमें से 25 कथित तौर पर उधमपुर, डोडा और किश्तवाड़ जिलों के डुडू-बसंतगढ़ क्षेत्र में और 25 अन्य राजौरी और पुंछ के सीमावर्ती जिलों में सक्रिय हैं। यह बदलाव धीरे-धीरे हुआ है।





विश्लेषकों का मानना ​​है कि जम्मू में बढ़ती आतंकवादी गतिविधियां, जो ऐतिहासिक रूप से कश्मीर घाटी की तुलना में अधिक शांतिपूर्ण क्षेत्र है, नए क्षेत्रों में अशांति पैदा करने की व्यापक पाकिस्तानी रणनीति का हिस्सा प्रतीत होती हैं। यह दृष्टिकोण संभावित रूप से भारतीय सुरक्षाबलों को कमज़ोर कर सकता है और अंतर्राष्ट्रीय ध्यान आकर्षित कर सकता है।





उत्तरी सेना के पूर्व कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल बीएस जसवाल (सेवानिवृत्त) बताते हैं कि वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीन के साथ चल रहे गतिरोध के बीच लद्दाख में सेना की फिर से तैनाती के कारण पीर पंजाल रेंज के दक्षिण में सैन्य घनत्व कम हो गया है। वे कहते थे कि आतंकवादी सेना की फिर से तैनाती से पैदा हुए खालीपन का फायदा उठाना चाहते हैं। इसके अलावा जम्मू क्षेत्र में अधिक आतंकवादी घटनाएं देखी जा रही हैं क्योंकि घुसपैठिए कश्मीर में घुसने के लिए इन मार्गों का उपयोग कर रहे हैं।





सुरक्षा विश्लेषक सुशांत सरीन भी इन विचारों से सहमत हैं। उन्‍होंने एक समाचार पत्र से बात करते हुए कहा कि तीन वर्षों में आतंकवाद का केंद्र जम्मू की ओर स्थानांतरित हो गया है क्योंकि सेना के बढ़ते अभियानों के कारण कश्मीर घाटी में काम करने की जगह कम हो गई है।





याद रहे जम्मू क्षेत्र का कठिन इलाका भी आतंकवादियों के लिए अनुकूल वातावरण प्रदान करता है। अंतरराष्ट्रीय सीमा और नियंत्रण रेखा के पार घुसपैठ के मार्गों का फायदा उठाया गया है। सुरक्षा उपायों से बचने के लिए सुरंगों और ड्रोन का उपयोग करने के उदाहरण हैं।





जम्‍मू कश्‍मीर के एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी का कहना है कि जम्मू में हमलों का उद्देश्य सांप्रदायिक सद्भाव को बाधित करना और राजनीतिक परिदृश्यों को प्रभावित करना है, खासकर संभावित विधानसभा चुनावों से पहले। उन्होंने कहा कि जम्मू में सेना की तैनाती बढ़ा दी गई है, निगरानी प्रणाली को उन्नत किया गया है और खतरे का मुकाबला करने के लिए खुफिया अभियान तेज कर दिए गए हैं।





सूत्र बताते हैं कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के पहाड़ों में प्रशिक्षित ये आतंकवादी सुरक्षाबलों पर अचानक हमले करते हैं और फिर उबड़-खाबड़ और पहाड़ी इलाकों में गायब हो जाते हैं। जम्मू-कश्मीर के पुलिस प्रमुख आरआर स्वैन ने हाल ही में जम्मू क्षेत्र में विदेशी आतंकवादियों की मौजूदगी की पुष्टि की, लेकिन संख्या निर्दिष्ट नहीं की।





स्‍वैन कहते हैं कि अगले दो से तीन महीनों में जम्मू में विदेशी आतंकवादियों के खिलाफ निर्णायक लड़ाई होगी। हमें उम्मीद है कि हम उन्हें क्षेत्र से खत्म कर देंगे। हालांकि चुनौती जटिल बनी हुई है। कश्मीर के विपरीत, जहां आतंकवाद का एक लंबा और अच्छी तरह से समझा जाने वाला इतिहास है, जम्मू का अतीत में अपेक्षाकृत शांत होना आतंक की इस नई लहर की गतिशीलता की भविष्यवाणी करना मुश्किल बनाता है।