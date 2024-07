Share Market : लगातार 5वें दिन गिरावट, Sensex 109 अंक लुढ़का, Nifty भी टूटा

Share Market : लगातार 5वें दिन गिरावट, Sensex 109 अंक लुढ़का, Nifty भी टूटा

Stock market fell for the fifth consecutive day : वैश्विक बाजारों में नरमी के रुख के बीच धातु, बैंकिंग एवं वित्तीय कंपनियों के शेयरों में बिकवाली से स्थानीय शेयर बाजार गुरुवार को लगातार पांचवें कारोबारी सत्र में गिरावट के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 109.08 अंक यानी 0.14 प्रतिशत की गिरावट के साथ 80,039.80 अंक पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी भी 7.40 अंक यानी 0.03 प्रतिशत गिरकर 24,406.10 अंक पर आ गया।

बजट में प्रतिभूति लेनदेन कर (एसटीटी) को बढ़ाने और अल्पावधि के पूंजीगत लाभ पर कर बढ़ाने की घोषणा के बाद से ही निवेशकों ने अपना निवेश निकालना शुरू कर दिया है। बड़े पैमाने पर विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई) ने भी भारतीय बाजार से निकासी की है। पिछले कुछ सत्रों की तरह बृहस्पतिवार को भी बाजार में काफी उतार-चढ़ाव की स्थिति बनी रही।

बीएसई का 30 शेयरों पर आधारित मानक सूचकांक सेंसेक्स 109.08 अंक यानी 0.14 प्रतिशत की गिरावट के साथ 80,039.80 अंक पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान एक समय यह 671 अंक तक लुढ़कते हुए 79,477.83 अंक पर आ गया था। लेकिन टाटा मोटर्स और लार्सन एंड टूब्रो में तेजी ने बाजार में गिरावट को एक हद तक थाम लिया।

नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) का मानक सूचकांक निफ्टी भी 7.40 अंक यानी 0.03 प्रतिशत गिरकर 24,406.10 अंक पर आ गया। कारोबार के दौरान एक समय यह 202.7 अंक गिरकर 24,210.80 अंक पर आ गया था।

सेंसेक्स के शेयरों में एक्सिस बैंक में पांच प्रतिशत से अधिक की गिरावट दर्ज की गई। दरअसल, एक्सिस बैंक के जून तिमाही के नतीजे निवेशकों को खुश करने में नाकाम रहे। इसके अलावा नेस्ले, टाइटन, आईसीआईसीआई बैंक, टाटा स्टील, इंडसइंड बैंक, आईटीसी, जेएसडब्ल्यू स्टील और भारतीय स्टेट बैंक के शेयर भी गिरावट के साथ बंद हुए।

दूसरी तरफ टाटा मोटर्स में करीब छह प्रतिशत की बढ़त दर्ज की गई। लार्सन एंड टुब्रो, सन फार्मा, कोटक महिंद्रा बैंक, बजाज फाइनेंस और पावर ग्रिड के शेयर भी बढ़त में रहे। एशिया के अन्य बाजारों में दक्षिण कोरिया का कॉस्पी, जापान का निक्की, चीन का शंघाई कंपोजिट और हांगकांग का हैंगसेंग गिरावट के साथ बंद हुए।

यूरोप के बाजार गिरावट के साथ कारोबार कर रहे थे। बुधवार को अमेरिकी बाजारों में खासी गिरावट देखी गई थी। शेयर बाजार के आंकड़ों के मुताबिक, विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई) ने भारतीय बाजार से निकासी जारी रखी है। उन्होंने बुधवार को 5,130.90 करोड़ रुपए मूल्य के शेयरों की शुद्ध बिकवाली की।

वैश्विक तेल मानक ब्रेंट क्रूड 1.73 प्रतिशत गिरकर 80.31 डॉलर प्रति बैरल पर आ गया। बीएसई सेंसेक्स बुधवार को 280.16 अंक गिरकर 80,148.88 अंक पर और एनएसई निफ्टी 65.55 अंक घटकर 24,413.50 अंक पर बंद हुआ था। (भाषा)

