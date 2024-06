रूसी सेना के लिए लड़ते हुए अमृतसर के व्यक्ति की मौत, शव वापसी के लिए परिवार ने मांगी मदद

3 people died in collision between army truck and bike : राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले में मंगलवार की रात सेना के एक ट्रक और बाइक की टक्कर में कम से कम 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक अन्य घायल हो गया। सेना के ट्रक चालक के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 279 (लापरवाही से गाड़ी चलाना) और 304 (ए) (लापरवाही से मौत का कारण बनना) के तहत मामला दर्ज किया गया है।