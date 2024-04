Russia Ukraine War : अमेरिका ने यूक्रेन भेजे ईरानी बंदूकें, रॉकेट लांचर और गोला-बारूद

America sent war material to Ukraine to counter Russia : रूस से बचाव के लिए अमेरिका ने ईरान से जब्त की गईं 5000 से अधिक एके-47 राइफल, रॉकेट लांचर और भारी मात्रा में गोला-बारूद यूक्रेन भेजा है। यूक्रेन को रूस के खिलाफ संघर्ष के दौरान युद्ध के मैदान में हथियारों और युद्ध सामग्री की गंभीर कमी का सामना करना पड़ रहा है।

सेंट्रल कमान ने कहा कि चार अप्रैल, 2024 को अमेरिकी सरकार ने यूक्रेनी सशस्त्र बलों को 5,000 से अधिक एके-47 राइफल, मशीनगन, स्नाइपर राइफल, आरपीजी-7 और 7.62 मिमी के 5,00,000 से अधिक गोले भेजे। इसमें कहा गया है कि यूक्रेन को हस्तांतरित की गई सामग्री एक यूक्रेनी ब्रिगेड (लगभग 4,000 कर्मियों) को छोटे हथियारों (राइफलों) से सुसज्जित करने के लिए पर्याप्त है।(भाषा)

