Bus and truck collide in Jharkhand : झारखंड के लोहरदगा जिले में बारातियों को ले जा रही एक बस एवं ट्रक (bus and truck) की टक्कर में 3 बच्चों की मौत हो गई और 8 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। यह जानकारी देते पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि हादसे में मारे गए बच्चों की उम्र 6 माह से 6 साल के बीच थी।