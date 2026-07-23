Ayesha Khan News: मुंबई छात्र प्रदर्शन में अभिनेत्री आयशा खान हिरासत में, इंस्टाग्राम पर सुनाई पूरी आपबीती
दिल्ली के जंतर मंतर की तर्ज पर मुंबई के शिवाजी पार्क में भी नीट मामले में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर प्रदर्शन चल रहा है। प्रदर्शन में शामिल धुरंधर फिल्म की अभिनेत्री आयशा खान को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है।
आयशा खान ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर करते कहा कि वह दादर में होने वाले स्टूडेंट प्रोटेस्ट को अपना समर्थन देना चाहती थीं। शाम 4 बजे जैसे ही आयशा प्रदर्शनस्थल पहुंचीं, एक पुलिस अफसर ने उनसे कहा कि वह वहां प्रोटेस्ट नहीं कर सकतीं। इस पर आयशा ने सवाल किया कि बता दीजिए दूसरा और क्या रास्ता है?'
Ayesha Khan #India2026 l #Mumbai #CJP l #CJPProtest pic.twitter.com/7fB0qvO4g0— Sanjeev Kumar (@san_jeev_1) July 22, 2026
इसके बाद पुलिस ने उनके भाई और दोस्त को खींच लिया। फिर लगभग 15 पुलिसकर्मियों ने उनसे और उनके दोस्तों से वैन में बैठने को कहा। आयशा को 4-5 महिलाओं ने वैन में खींचा। हम पूछते रहे हैं कि आपने हमें क्यों रोका है? हमने गलती क्या की है? किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। हमें दादर से वर्ली लाया गया। वर्ली में पुलिस ने उनसे सम्मानपूर्वक बात की, लेकिन उन्हें उनके सवालों का संतोषजनक जवाब नहीं मिला।
एक अन्य पोस्ट में, आयशा ने पुलिस वैन के अंदर धकेले जाने का वीडियो शेयर किया। उन्होंने कहा कि सड़क पर खड़े रहना कब से अपराध हो गया? आज मुझे जिंदगी की सबसे सुकून भरी नींद आएगी। मैं सही बात के लिए खड़ी रही!
गौरतलब है कि कॉकरोच जनता पार्टी के नेतृत्व में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर संसद से सड़क तक बवाल मचा हुआ है। सोनम वांगचुक पिछले कई दिनों से मेदांता अस्पताल में हड़ताल पर है। इस मामले पर सरकार और विपक्ष में गतिरोध बना हुआ है।