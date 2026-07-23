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Published By नृपेंद्र गुप्ता
Last Modified: नई दिल्ली , Thursday, 23 July 2026 (07:59 IST)

CJP प्रदर्शन के कारण आज भी 16 मेट्रो स्टेशन बंद, DMRC ने जारी की सूची

Delhi Metro 16 stations to remain closed
Published By: नृपेंद्र गुप्ता
Updated: Thu, 23 Jul 2026 (08:09 IST)
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CJP Protest : जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के विरोध के चलते दिल्ली मेट्रो ने गुरुवार को भी सुरक्षा कारणों से 16 स्टेशनों को बंद करने का फैसला किया है। मेट्रो बंद होने की वजह से लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। ALSO READ: दिल्ली के जंतर-मंतर में हिंसक प्रदर्शन, पत्थरबाजी, कई पुलिसकर्मी घायल, दागे गए आंसू गैस के गोले
 
दिल्ली मेट्रो ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर अपनी पोस्ट में कहा कि आज सुबह 7:30 बजे से आगामी आदेश तक इन मेट्रो स्टेशनों को बंद कर दिया गया है। राजीव चौक, मंडी हाउस और केंद्रीय सचिवालय पर इंटरचेंज सुविधा चालू रहेगी।
डीएमआरसी ने लोक कल्याण मार्ग, राजीव चौक, पटेल चौक, रामकृष्‍ण आश्रम मार्ग, बाराखंभा रोड, सुप्रीम कोर्ट, सेवा तीर्थ और जनपथ स्टेशन बंद रखने का पैसला किया है। साथ ही मंडी हाउस, केंद्रीय सचिवालय, आईटीओ, दिल्ली गेट, इंद्रप्रस्थ, खान मार्केट, जोर बाग और शिवाजी स्टेडियम स्टेशन भी बंद रहेंगे। ALSO READ: Sonam Wangchuk : अनशन खत्म करने को तैयार सोनम वांगचुक, सरकार के सामने क्या शर्त रखी
 
गौरतलब है कि बुधवार को भी ये सभी 16 स्टेशन सुरक्षा कारणों से बंद कर दिए गए थे। 20 जुलाई को भी प्रदर्शनकारियों के जंतर मं‍तर से संसद मार्च के दौरान 5 मेट्रो स्टेशन राजीव चौक, जनपथ, पटेल चौक, केंद्रीय सचिवालय और सेवा तीर्थ को बंद कर दिया गया था।

बहरहाल दिल्ली मेट्रो के इस कदम से आम लोगों को भी आवागमन में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।
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LIVE: जंतर मंतर पर CJP का धरना, सुरक्षा सख्‍त, आज भी 16 मेट्रो स्टेशन बंद

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