CJP प्रदर्शन के कारण आज भी 16 मेट्रो स्टेशन बंद, DMRC ने जारी की सूची

दिल्ली मेट्रो ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर अपनी पोस्ट में कहा कि आज सुबह 7:30 बजे से आगामी आदेश तक इन मेट्रो स्टेशनों को बंद कर दिया गया है। राजीव चौक, मंडी हाउस और केंद्रीय सचिवालय पर इंटरचेंज सुविधा चालू रहेगी।

Service Update



Below mentioned Metro stations will be closed from 07:30 AM till further instructions. However, Interchange facility shall remain available at Rajiv Chowk, Mandi House and Central Secretariat.



1. Lok Kalyan Marg

2. Rajiv Chowk

3. Patel Chowk

4. Ramakrishna… — Delhi Metro Rail Corporation (@OfficialDMRC) July 23, 2026

गौरतलब है कि बुधवार को भी ये सभी 16 स्टेशन सुरक्षा कारणों से बंद कर दिए गए थे। 20 जुलाई को भी प्रदर्शनकारियों के जंतर मं‍तर से संसद मार्च के दौरान 5 मेट्रो स्टेशन राजीव चौक, जनपथ, पटेल चौक, केंद्रीय सचिवालय और सेवा तीर्थ को बंद कर दिया गया था।





बहरहाल दिल्ली मेट्रो के इस कदम से आम लोगों को भी आवागमन में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।