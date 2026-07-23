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Published By नृपेंद्र गुप्ता
Last Modified: नई दिल्ली , Thursday, 23 July 2026 (08:32 IST)

प्रीति जिंटा का छात्रों को समर्थन, सता रहा है CJP प्रोटेस्ट हाईजैक होने का डर

preity zinta on cjp protest
Published By: नृपेंद्र गुप्ता
Updated: Thu, 23 Jul 2026 (08:44 IST)
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फिल्म अभिनेत्री प्रीति जिंटा ने कॉकरोच जनता पार्टी के छात्र आंदोलन का समर्थन करते हुए इसके हाईजैक होने की आशंका जताई। उन्होंने सभी असामाजिक तत्वों को आंदोलन से बाहर निकालने की अपील की। उन्होंने कहा कि आंदोलन का मकसद नहीं बदलना चाहिए, ना ही अराजकता फैलनी चाहिए। ALSO READ: CJP प्रोटेस्ट में हिंसा पर सलमान खान का रिएक्शन, किस बात को लेकर दुखी हुए अभिनेता
 
प्रीति जिंटा ने सोशल मीडिया साइट एक्स एक्स पर अपनी पोस्ट में कहा, छात्रों का समर्थन करना और ऐसी शैक्षिक सुधारों की मांग करना, जो हमारे युवाओं के भविष्य को बेहतर बनाएं, बेहद महत्वपूर्ण है। लेकिन उतना ही जरूरी यह भी है कि छात्रों के शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शनों को देश-विरोधी तत्व अपने स्वार्थ के लिए हाईजैक न करें और उन्हें अराजकता फैलाने या आंदोलन की मूल भावना बदलने का माध्यम न बना दें।
 
उन्होंने कहा कि ऑनलाइन इतनी नफरत और विभाजन देखकर मुझे यह सोचने पर मजबूर होना पड़ता है कि क्या देश के भीतर और बाहर मौजूद कुछ असामाजिक या देश-विरोधी तत्व हमारे छात्रों के गुस्से और निराशा को अपने मकसद के लिए हथियार बनाना शुरू कर चुके हैं। ALSO READ: CJP प्रदर्शन के कारण आज भी 16 मेट्रो स्टेशन बंद, DMRC ने जारी की सूची
 
फिल्म अभिनेत्री ने कहा, मैं हमेशा से कड़ी मेहनत, समानता और उत्कृष्टता में विश्वास रखता हूं, और इन मूल्यों से कभी समझौता नहीं होना चाहिए। साथ ही, मुझे हमारे लोकतंत्र, कानून-व्यवस्था और सरकार पर भी भरोसा है। इसलिए मैं ईमानदारी से आशा करता हूं कि दोनों पक्ष सार्थक और रचनात्मक संवाद करें तथा इस आंदोलन और इससे जुड़ी चर्चा में किसी भी दुर्भावनापूर्ण तत्व या छिपे एजेंडे को बाहर करें, ताकि हमारे युवाओं और हमारे लोकतंत्र का भविष्य उज्ज्वल बना रहे। ALSO READ: दिल्ली के जंतर-मंतर में हिंसक प्रदर्शन, पत्थरबाजी, कई पुलिसकर्मी घायल, दागे गए आंसू गैस के गोले
उन्होंने इससे पहले भी प्रीति ने सोनम वांगचुक का समर्थन करते हुए अपनी पोस्ट में कहा था कि सरकार को सोनम वांगचुक और छात्र संगठनों के साथ एक सार्थक बातचीत शुरू करनी चाहिए ताकि उनके स्वास्थ्य में और गिरावट न आए। उन्होंने सोनम से भी अपना अनशन समाप्त करने की अपील करते हुए कहा था कि आपका स्वास्थ्य भी इस लड़ाई जितना ही महत्वपूर्ण है। आप और छात्र भारत और हमारे युवाओं के भविष्य के लिए लड़ रहे हैं। हमारी शिक्षा प्रणाली को बेहतर बनाने और उसके उत्थान की इस लड़ाई में हर छात्र और सोनम को मेरा दिल से और अटूट समर्थन है। आप सभी को और अधिक शक्ति मिले।
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