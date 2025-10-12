रविवार, 12 अक्टूबर 2025
  Aaj Ke taaja samachar: latest breaking news today in Hindi 12 october 2025 live update
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Updated : रविवार, 12 अक्टूबर 2025 (07:57 IST)

राजग और महागठबंधन में सीट शेयरिंग पर घमासान, पशुपति पारस ने बुलाई आपात बैठक

bihar election
Latest News Today Live Updates in Hindi : बिहार विधानसभा चुनावों की घोषणा के बाद राजग और एनडीए में सीट शेयरिंग पर घमासान जारी है। भाजपा ने चिराग पासवान को मनाया तो पशुपति पारस नाराज हो गए। पल पल की जानकारी...

07:57 AM, 12th Oct
बिहार विधानसभा चुनाव : राजग आज कर सकता है गठबंधन दलों में सीट शेयरिंग का एलान। सुबह 11 बजे पारसपति पशुनाथ ने बुलाई पार्टी नेताओं की आपात बैठक। हम पार्टी के जीतनराम मांझी भी राजग में सीट शेयरिंग फार्मूले से नाराज बताए जा रहे हैं।
 
महागठबंधन में सीट बंटवारे का गतिरोध तोड़ने के लिए तेजस्वी यादव आज दिल्ली में राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात करेंगे। जल्द ही सीटों की औपचारिक घोषणा होने की संभावना।

07:56 AM, 12th Oct
पाकिस्तान ने अफगानिस्तान की 19 चौकियां तबाह करने का दावा किया। इससे पहले अफगानिस्तान ने पाकिस्तान की 12 चौकियों पर कब्जे का दावा किया था।
टैरिफ के बाद ट्रंप का भारत को एक और झटका, 8 भारतीय नागरिक और कई कंपनियों पर लगाया बैन, ईरान के Energy Trade पर बड़ी कार्रवाई

टैरिफ के बाद ट्रंप का भारत को एक और झटका, 8 भारतीय नागरिक और कई कंपनियों पर लगाया बैन, ईरान के Energy Trade पर बड़ी कार्रवाईभारी-भरकम टैरिफ के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने फिर भारत को बड़ा झटका दिया है। भारतीय कंपनियों और व्यक्तियों पर भी बड़ा एक्शन लिया है। अमेरिका ने ईरानी व्यापार में मदद करने के आरोप में 50 से अधिक संस्थाओं और व्यक्तियों पर प्रतिबंध लगाए हैं, जिनमें 8 भारतीय नागरिक और कई कंपनियां शामिल हैं। अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने यह जानकारी दी।

पश्चिम बंगाल में एक बार फिर शर्मनाक घटना, MBBS छात्रा के साथ गैंगरेप

पश्चिम बंगाल में एक बार फिर शर्मनाक घटना, MBBS छात्रा के साथ गैंगरेपपश्चिम बंगाल में एक बार फिर शर्मनाक घटना सामने आई है। दुर्गापुर में एक निजी मेडिकल कॉलेज की दूसरे वर्ष की छात्रा के साथ सामूहिक बलात्कार की घटना से सनसनी फैल गई है। पीड़िता ओडिशा के जलेश्वर की रहने वाली बताई जा रही है।

खतरों का सामना कर रही हैं लड़कियां.. CJI बीआर गवई ने क्‍यों कहा ऐसा?

खतरों का सामना कर रही हैं लड़कियां.. CJI बीआर गवई ने क्‍यों कहा ऐसा?Chief Justice BR Gavai News : देश के मुख्य न्यायाधीश (CJI) बीआर गवई ने शनिवार को राष्ट्रीय वार्षिक हितधारक परामर्श सम्मेलन में कहा कि डिजिटल युग में लड़कियां नई तरह की चुनौतियों और खतरों का सामना कर रही हैं। सीजेआई गवई ने सवाल उठाते हुए कहा, क्या हम यह कह सकते हैं कि हमारे बच्चे, खासतौर पर हमारी बेटियां, पूरी तरह सुरक्षित हैं? क्या सुरक्षा उस जगह संभव है, जहां गरिमा छीनी जाती है, आवाजें दबा दी जाती हैं या सपनों को हालातों से बांध दिया जाता है?

क्या राघोपुर बनेगा 'रायबरेली', हो सकता है तेजस्वी और प्रशांत किशोर का मुकाबला

क्या राघोपुर बनेगा 'रायबरेली', हो सकता है तेजस्वी और प्रशांत किशोर का मुकाबलाTejashwi Yadav vs Prashant Kishor in Raghopur: बिहार के पूर्व मुख्‍यमंत्री लालू प्रसाद यादव की परंपरागत सीट राघोपुर में इस बार रोचक मुकाबला देखने को मिल सकता है। वर्तमान में इस सीट पर विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव विधायक हैं। लेकिन, प्रशांत किशोर जिस तरह के संकेत दे रहे हैं उससे लग रहा है कि इस बार इस सीट पर तगड़ी टक्कर हो सकती है।

Nobel Peace Prize 2025: शांति पुरस्कार पाने का ट्रम्प का सपना चूर-चूर, जानिए अमेरिका के किन 4 राष्ट्रपतियों को मिल चुका है नोबेल

Nobel Peace Prize 2025: शांति पुरस्कार पाने का ट्रम्प का सपना चूर-चूर, जानिए अमेरिका के किन 4 राष्ट्रपतियों को मिल चुका है नोबेलNobel Peace Prize history: डोनाल्ड ट्रंप का नोबेल शांति पुरस्कार जीतने का दावा एक बार फिर धराशायी हो गया। वेनेजुएला की मारिया कोरिना मचाडो को लोकतंत्र और मानवाधिकारों के लिए अथक संघर्ष करने हेतु 2025 का शांति पुरस्कार दिए जाने की घोषणा के साथ ही, ट्रंप का 'सबसे बड़ा शांति निर्माता' होने का दावा अधूरा रह गया। ट्रंप कई बार सार्वजनिक रूप से यह दावा कर चुके हैं कि उन्होंने भारत-पाकिस्तान सहित 7 युद्ध रुकवाए हैं और इसलिए वह इस प्रतिष्ठित पुरस्कार के प्रबल दावेदार हैं।

तालिबान और PAK सेना के बीच फिर छिड़ा संग्राम

तालिबान और PAK सेना के बीच फिर छिड़ा संग्रामतालिबान और पाक सेना में फिर संग्राम शुरू हो गया है। टोलो न्यूज के मुताबिक अफगानिस्तान तालिबान और पाकिस्तानी सेना के बीच 11 अक्टूबर को एक बार फिर भीषण महासंग्राम देखने को मिल रहा है। मीडिया खबरों के मुताबिक दोनों ओर से हैवी शेलिंग हो रही है।

Bihar Chunav: बिहार का घमासान, BJP ने 60 सीटों पर तय किए नाम, सीट शेयरिंग से खुश नहीं मांझी, महागठबंधन की टेंशन को AIMIM ने बढ़ाया

Bihar Chunav: बिहार का घमासान, BJP ने 60 सीटों पर तय किए नाम, सीट शेयरिंग से खुश नहीं मांझी, महागठबंधन की टेंशन को AIMIM ने बढ़ायाBihar Polls 2025 News : बिहार में चुनाव तारीखों के ऐलान के साथ अब राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गईं। उम्मीवारों को लेकर मंथन शुरू हो चुका है। मीडिया खबरों के मुताबिक शनिवार की देर शाम भाजपा प्रत्याशियों की अंतिम सूची पर बिहार भाजपा कोर ग्रुप की मुहर लग गई है। अब केंद्रीय चुनाव समिति एवं संसदीय बोर्ड को अंतिम रूप से प्रत्याशियों की सूची पर निर्णय करना है।

निवेशकों और फिल्मी हस्तियों के साथ CM डॉ. मोहन यादव का मंथन, मध्यप्रदेश में टूरिज्म को मिलेगी नई उड़ान

निवेशकों और फिल्मी हस्तियों के साथ CM डॉ. मोहन यादव का मंथन, मध्यप्रदेश में टूरिज्म को मिलेगी नई उड़ानमुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मध्यप्रदेश में पर्यटन को नई ऊंचाइयों पर ले जाने और निवेश को आकर्षित करने के उद्देश्य से शनिवार को मध्यप्रदेश ट्रैवल मार्ट के अवसर पर पर्यटन क्षेत्र के निवेशकों, प्रमुख फिल्म निर्माताओं और प्रसिद्ध अभिनेताओं के साथ कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में एक महत्वपूर्ण बैठक की।

UP : बागपत में ट्रिपल मर्डर, इमाम की पत्नी और 2 मासूम बेटियों की बेरहमी से गला रेत कर हत्या

UP : बागपत में ट्रिपल मर्डर, इमाम की पत्नी और 2 मासूम बेटियों की बेरहमी से गला रेत कर हत्याजनपद के दोघट थाना क्षेत्र के गांगनौली गांव में शनिवार की दोपहर उस समय अफरा-तफरी मच गई जब बड़ी मस्जिद में रहने वाले इमाम की पत्नी और 2 मासूम बेटियों की खून से लथपथ शव बरामद हुआ। इस दिल दहला देने वाली घटना पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। हर कोई हैरान था कि एक साथ तीन कत्ल किसने और क्यों कर दिए? वारदात की जानकारी मिलते ही लोग घटनास्थल की तरफ दौड़ पड़े, पूरे गांव में मातम छा गया और हर किसी की आंखें नम हो उठीं।

सस्ता Samsung Galaxy M17 5G क्या दिखा पाएगा कमाल, जानिए क्या हैं फीचर्स

सस्ता Samsung Galaxy M17 5G क्या दिखा पाएगा कमाल, जानिए क्या हैं फीचर्सSamsung ने अपना एक और सस्ता स्मार्टफोन लॉन्च किया है। इसकी कीमत सिर्फ 12,499 रुपए है। यह स्मार्टफोन Galaxy M16 5G का अपग्रेड मॉडल है। फीचर्स की बात करें तो इस स्मार्टफोन में बड़ी बैटरी के साथ-साथ 50MP का OIS कैमरा मिलेगा। फोन में कंपनी ने नए डिजाइन का कैमरा सेटअप दिया है।

JioBharat : देश का पहला 'सेफ्टी फर्स्ट' मोबाइल फोन

JioBharat : देश का पहला 'सेफ्टी फर्स्ट' मोबाइल फोनJioBharat mobile phone : जियोभारत सीरीज का मौजूदा मोबाइल फोन नए सेफ्टी-शील्ड फीचर के साथ बाजार में उतरने को तैयार है। फोन की खासियत है कि हमेशा कनेक्टेड रहने के साथ यह आपके अपनों को स्कैम और फ्रॉड से सुरक्षा देगा। इसे खासतौर पर बच्चों, महिलाओं और बुज़ुर्गों की सुरक्षा और कनेक्टिविटी के लिए एक स्मार्ट सॉल्युशन के तौर पर डिज़ाइन किया गया है।

OnePlus 15 मचा देगा बवाल, 7,300mAh की दमदार बैटरी और धांसू फीचर्स, जानिए कब होगा लॉन्च और क्या होगी कीमत

OnePlus 15 मचा देगा बवाल, 7,300mAh की दमदार बैटरी और धांसू फीचर्स, जानिए कब होगा लॉन्च और क्या होगी कीमतOnePlus 15 को जल्द ही भारत समेत ग्लोबल मार्केट में पेश किया जा सकता है। कंपनी ने फोन का फर्स्ट लुक हाल ही में टीज किया है।वनप्लस का यह फ्लैगशिप फोन 27 अक्टूबर को चीन में अगले महीने भारत समेत ग्लोबल मार्केट में पेश किया जा सकता है। OnePlus का यह फ्लैगशिप फोन 6.78 इंच के बड़े 1.5K BOE X3 AMOLED डिस्प्ले के साथ आ सकता है।
