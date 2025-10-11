Latest News Today Live Updates in Hindi : अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन को बड़ा झटका देते हुए उस पर 100 फीसदी टैरिफ लगाने का फैसला किया है। नया टैरिफ 1 नवंबर से लागू होगा। पल पल की जानकारी...
07:35 AM, 11th Oct
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन पर 100 फीसदी टैरिफ लगाने का एलान किया। यह वर्तमान में चीन पर लागू टैरिफ के अतिरिक्त होगा तथा 1 नवंबर से सभी महत्वपूर्ण सॉफ्टवेयर पर निर्यात नियंत्रण लागू होगा।
07:34 AM, 11th Oct
भूकंप से थर्राया दक्षिण अमेरिका : दक्षिण अमेरिका में 7.8 की तीव्रता वाला भूकंप आया। भूकंप से भारी नुकसान की आशंका। सुनामी की चेतावनी भी जारी की गई।
07:33 AM, 11th Oct
दिल्ली में आज भाजपा कोर ग्रुप की बैठक। बिहार कोर ग्रुप के नेता भी बैठक में शामिल होंगे। पटना में आज हो सकता है सीट शेयरिंग का एलान। भाजपा 101 सीटों पर उतार सकती है उम्मीदवार। 102 सीटों पर जदयू के चुनाव लड़ने की संभावना।