शनिवार, 11 अक्टूबर 2025
  Aaj Ke taaja samachar: latest breaking news today in Hindi 11 october 2025 live update
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Updated : शनिवार, 11 अक्टूबर 2025 (07:44 IST)

ट्रंप ने चीन पर लगाया 100 फीसदी टैरिफ, 1 नवंबर से लागू होगा

tariff war
Latest News Today Live Updates in Hindi : अमेरिकी राष्‍ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन को बड़ा झटका देते हुए उस पर 100 फीसदी टैरिफ लगाने का फैसला किया है। नया टैरिफ 1 नवंबर से लागू होगा। पल पल की जानकारी...


07:35 AM, 11th Oct
अमेरिकी राष्‍ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन पर 100 फीसदी टैरिफ लगाने का एलान किया। यह वर्तमान में चीन पर लागू टैरिफ के अतिरिक्त होगा तथा 1 नवंबर से सभी महत्वपूर्ण सॉफ्टवेयर पर निर्यात नियंत्रण लागू होगा।

07:34 AM, 11th Oct
भूकंप से थर्राया दक्षिण अमेरिका : दक्षिण अमेरिका में 7.8 की तीव्रता वाला भूकंप आया। भूकंप से भारी नुकसान की आशंका। सुनामी की चेतावनी भी जारी की गई।
 

07:33 AM, 11th Oct
दिल्ली में आज भाजपा कोर ग्रुप की बैठक। बिहार कोर ग्रुप के नेता भी बैठक में शामिल होंगे। पटना में आज हो सकता है सीट शेयरिंग का एलान। भाजपा 101 सीटों पर उतार सकती है उम्मीदवार। 102 सीटों पर जदयू के चुनाव लड़ने की संभावना।
भारत आए तालिबानी विदेश मंत्री मुत्ताकी ने पाकिस्तान को धमकाया

भारत आए तालिबानी विदेश मंत्री मुत्ताकी ने पाकिस्तान को धमकायाTaliban Foreign Minister visits India: भारत दौरे पर आए अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी ने कहा कि वे अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल किसी दूसरे देश के खिलाफ नहीं होने देंगे। मुत्ताकी ने परोक्ष रूप से पाकिस्तान को धमकी देते हुए कहा कि उसे सीमापार की कार्रवाइयों से बाज आना चाहिए। उन्होंने कहा कि अफगानी जनता के धैर्य और साहस को चुनौती नहीं दी जानी चाहिए।

मेलोनी इटली में करेंगी बुर्का को बैन, उल्‍लंघन पर लगेगा भारी जुर्माना

मेलोनी इटली में करेंगी बुर्का को बैन, उल्‍लंघन पर लगेगा भारी जुर्मानाItaly prepares to ban burqa : इटली में जॉर्जिया मेलोनी की सरकार देशभर में बुर्के पर प्रतिबंध लगाने की तैयारी कर रही है। सरकार ने देशभर में सार्वजनिक स्थानों पर बुर्का पर प्रतिबंध लगाने के लिए एक विधेयक पेश किया है। एक बार बिल पास होकर कानून बन गया तो इसका उल्लंघन करने पर 300 से 3000 यूरो यानी 30 हजार रुपए से लेकर 3 लाख रुपए तक का जुर्माना लगेगा।

ट्रंप को बड़ा झटका, मारिया मचाडो को मिला नोबेल शांति पुरस्कार

ट्रंप को बड़ा झटका, मारिया मचाडो को मिला नोबेल शांति पुरस्कारNobel Peace Prize : अमेरिकी राष्‍ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को शुक्रवार को उस समय बड़ा झटका लगा जब नोबेल समिति ने वेनेजुएला की मारिया कोरिना मचोडो को नोबेल शांति पुरस्कार देने का फैसला किया। ट्रंप ने 7 बड़े युद्ध समाप्त करने का दावा करते हुए नोबेल शांति पुरस्कार मांगा था। हालांकि समिति ने ट्रंप पर मारिया को प्राथमिकता दी।

क्या मान गए चिराग पासवान, पीएम मोदी को लेकर दिया बड़ा बयान

क्या मान गए चिराग पासवान, पीएम मोदी को लेकर दिया बड़ा बयानChirag Paswan news in Hindi : बिहार विधानसभा चुनावों की घोषणा के बाद से ही राजग (NDA) में शीट शेयरिंग को लेकर घमासान जारी है। लोजपा आर नेता चिराग पासवान भी इस बार ज्यादा सीटों की मांग पर अड़े हुए हैं। कहा जा रहा है कि मोदी मंत्रिमंडल में उनके साथ नित्यानंद राय 24 घंटे में 4 मुलाकात के चिराग को मनाने में सफल रहे हैं। पीएम मोदी को लेकर दिया गया उनका बयान भी इस बात के संकेत दे रहा है कि चिराग की नाराजगी अब कम हुई है।

एनीमिया के खिलाफ 9 लाख बेटियों ने जीती जंग, पेश की मिसाल

एनीमिया के खिलाफ 9 लाख बेटियों ने जीती जंग, पेश की मिसालएनीमिया मुक्त अभियान में कानपुर ने बनाया कीर्तिमान, लाल गोली बनी सेहत की डोरी, एक दिन में 9.04 लाख महिलाओं और बच्चियों ने खाई आयरन की गोली

शी जिनपिंग से क्यों मिलना नहीं चाहते डोनाल्ड ट्रंप, फिर बढ़ेगा टैरिफ वॉर

शी जिनपिंग से क्यों मिलना नहीं चाहते डोनाल्ड ट्रंप, फिर बढ़ेगा टैरिफ वॉरUS President Donald Trump: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चीन से नाराज हो गए हैं। दरअसल, बीजिंग पर रेयर अर्थ एलिमेंट्‍स (Rare Earth Elements) पर एक्सपोर्ट कंट्रोल लगाने के चीन के कदम से ट्रंप भड़क गए हैं। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर चीन इससे पीछे नहीं हटा तो चीनी सामान पर अमेरिका भारी टैरिफ लगाएगा।

नो नोबेल, क्या अब नॉर्वे की सरकार से बदला लेंगे डोनाल्ड ट्रंप?

नो नोबेल, क्या अब नॉर्वे की सरकार से बदला लेंगे डोनाल्ड ट्रंप?US President Donald Trump: नोबेल शांति पुरस्कार की घोषणा के बाद अब इस बात की चर्चा है कि डोनाल्ड ट्रंप निराशा में नॉर्वे से बदला ले सकते हैं। दरअसल, डोनाल्ड ट्रंप को उम्मीद थी कि उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार मिलेगा। इसके लिए वे बार-बार दावे भी कर रहे थे।

अमेरिकी राष्ट्रपति को थोड़ी राहत, मारिया मचाडो ने ट्रंप को समर्पित किया नोबेल पुरस्कार

अमेरिकी राष्ट्रपति को थोड़ी राहत, मारिया मचाडो ने ट्रंप को समर्पित किया नोबेल पुरस्कारMaria Corina Machado : साल 2025 का नोबेल शांति पुरस्कार जीतने वाली वेनेजुएला की नेता मारिया कोरिना मचाडो (Maria Corina Machado) का पहला बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने इस पुरस्कार को वेनिजुएलावासियों के साथ-साथ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को भी समर्पित किया है। मारिया ने कहा, आज हम जीत की दहलीज पर हैं। मैं यह पुरस्कार वेनेजुएला के पीड़ित लोगों और हमारे उद्देश्य के प्रति उनके निर्णायक समर्थन के लिए राष्ट्रपति ट्रंप को समर्पित करती हूं।

कभी सोचा नहीं था इतनी बदल जाएगी रामनगरी अयोध्या, दुनियाभर से लोग आ रहे हैं, और क्या चाहिए

कभी सोचा नहीं था इतनी बदल जाएगी रामनगरी अयोध्या, दुनियाभर से लोग आ रहे हैं, और क्या चाहिएBusiness increased in Ayodhya: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथनाथ सपना था कि अयोध्या को विश्व स्तर की धार्मिक व पर्यटन नगरी बनाया जाए और अयोध्या में श्रीराम के समय के जैसा राम राज्य हो। इसके लिए राम मंदिर के निर्माण के साथ-साथ ही अयोध्या जनपद के चौमुखी विकास कि योजनाओं का क्रियान्वयन युद्ध स्तर पऱ कराया जा रहा है।

गरीबों का दिवाली से पहले घर का सपना साकार, योगी ने सौंपी 160 परिवारों को चाबियां

गरीबों का दिवाली से पहले घर का सपना साकार, योगी ने सौंपी 160 परिवारों को चाबियांChief Minister Yogi handed over house keys to 160 families: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दीपावली से पहले गोरखपुर में गरीबों को अनमोल उपहार सौंपा। पाम पैराडाइज, देवरिया बाईपास स्थित हाई-राइज बिल्डिंग में 160 परिवारों को ईडब्ल्यूएस/एलआईजी फ्लैट्स की चाबियां भेंट कीं। इनमें 80 फ्लैट्स आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) और 80 निम्न आय वर्ग (एलआईजी) के लिए हैं।

JioBharat : देश का पहला 'सेफ्टी फर्स्ट' मोबाइल फोन

JioBharat : देश का पहला 'सेफ्टी फर्स्ट' मोबाइल फोनJioBharat mobile phone : जियोभारत सीरीज का मौजूदा मोबाइल फोन नए सेफ्टी-शील्ड फीचर के साथ बाजार में उतरने को तैयार है। फोन की खासियत है कि हमेशा कनेक्टेड रहने के साथ यह आपके अपनों को स्कैम और फ्रॉड से सुरक्षा देगा। इसे खासतौर पर बच्चों, महिलाओं और बुज़ुर्गों की सुरक्षा और कनेक्टिविटी के लिए एक स्मार्ट सॉल्युशन के तौर पर डिज़ाइन किया गया है।

OnePlus 15 मचा देगा बवाल, 7,300mAh की दमदार बैटरी और धांसू फीचर्स, जानिए कब होगा लॉन्च और क्या होगी कीमत

OnePlus 15 मचा देगा बवाल, 7,300mAh की दमदार बैटरी और धांसू फीचर्स, जानिए कब होगा लॉन्च और क्या होगी कीमतOnePlus 15 को जल्द ही भारत समेत ग्लोबल मार्केट में पेश किया जा सकता है। कंपनी ने फोन का फर्स्ट लुक हाल ही में टीज किया है।वनप्लस का यह फ्लैगशिप फोन 27 अक्टूबर को चीन में अगले महीने भारत समेत ग्लोबल मार्केट में पेश किया जा सकता है। OnePlus का यह फ्लैगशिप फोन 6.78 इंच के बड़े 1.5K BOE X3 AMOLED डिस्प्ले के साथ आ सकता है।

Airtel का ग्राहकों को गिफ्ट, अमेरिकी कंपनी से करार के बाद मिलेगी नई AI सुविधा

Airtel का ग्राहकों को गिफ्ट, अमेरिकी कंपनी से करार के बाद मिलेगी नई AI सुविधाएयरटेल बिजनेस ने देश की पहली एआई/एमएल (कृत्रिम बुद्धिमत्ता/मशीन लर्निंग) संचालित क्लाउड आधारित लोकेशन सेवा शुरू करने की घोषणा की है। कंपनी ने मंगलवार को बताया कि उसने एयरटेल-स्काईलार्क प्रिसाइज पोजिशनिंग सेवा शुरू करने के लिए अमेरिकी कंपनी स्विफ्ट नेविगेशन के साथ एक रणनीतिक साझेदारी की है।
