Zoho mail vs Gmail: Zoho Mail के 10 शानदार फीचर जो बढ़ा रहे हैं इसका क्रेज, जानिए Gmail से कैसे है अलग

Zoho mail vs Gmail: हाल ही में, गृह मंत्री अमित शाह ने स्वदेशी ईमेल सेवा Zoho Mail पर स्विच करने की जानकारी देकर इस प्लेटफॉर्म को देशव्यापी चर्चा में ला दिया है। यह कदम न केवल स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने की दिशा में एक बड़ा संकेत है, बल्कि यह भी दर्शाता है कि Zoho Mail फीचर और सिक्योरिटी के मामले में अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धियों को कड़ी टक्कर दे रहा है।





Zoho Mail, जो कि भारत की एक प्रमुख टेक्नोलॉजी कंपनी Zoho Corporation का उत्पाद है, विशेष रूप से व्यवसायों और उन उपयोगकर्ताओं को ध्यान में रखकर बनाया गया है, जिन्हें गोपनीयता और एडवांस्ड फीचर्स की आवश्यकता होती है। आइए जानते हैं Zoho Mail के 10 सबसे शानदार फीचर्स जिनके कारण लोगों में इसका क्रेज बढ़ रहा है:





Zoho Mail के 10 शानदार फीचर

1. इनबॉक्स में नहीं दिखेंगे विज्ञापन: Zoho Mail की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह पूरी तरह से विज्ञापन मुक्त है। जबकि Gmail अपने प्लेटफ़ॉर्म पर लक्षित विज्ञापन प्रदर्शित करने के लिए उपयोगकर्ता के ईमेल कंटेंट को स्कैन करता है, Zoho Mail गोपनीयता को प्राथमिकता देता है और आपके इनबॉक्स को अव्यवस्था से मुक्त रखता है।





2. स्ट्रीम्स के जरिए टीम वर्क हो जाता है आसान: Zoho Mail में एक नया फीचर है ‘Streams’। यह फीचर ईमेल को एक सोशल मीडिया फीड जैसा बना देता है, जहां टीमें पारंपरिक ईमेल के बजाय एक ही प्लेटफॉर्म पर ग्रुप चैट, टिप्पणियां और फाइल्स शेयर करके परियोजनाओं पर सीधे सहयोग कर सकती हैं। यह फीचर टीम के भीतर ईमेल की भीड़ को कम करता है और पारदर्शिता बढ़ाता है, जो व्यावसायिक वातावरण में बहुत उपयोगी है।





3. आसानी से भेज सकते हैं बड़े अटैचमेंट: Zoho Mail बड़े अटैचमेंट भेजने की सुविधा देता है। यह अक्सर 25 MB से अधिक की फ़ाइलें भेजने की अनुमति देता है, जिसके लिए यह Zoho Docs के साथ इंटीग्रेट होता है। यह सुविधा उन पेशेवरों के लिए महत्वपूर्ण है जिन्हें नियमित रूप से बड़ी डिज़ाइन फ़ाइलें या उच्च-रिज़ॉल्यूशन दस्तावेज़ साझा करने होते हैं।





4. भेजे गए ईमेल को वापस पा सकते हैं: यह एक जीवनरक्षक फीचर है जिसे 'Recall Email' कहते हैं। यदि आपने गलती से कोई ईमेल भेज दिया है, तो Zoho Mail आपको उसे निर्धारित समय-सीमा के भीतर वापस बुलाने की अनुमति देता है, बशर्ते प्राप्तकर्ता ने उसे पढ़ा न हो। यह फीचर खासकर गलत प्राप्तकर्ता को भेजे गए संवेदनशील ईमेल के लिए बहुत उपयोगी है।





5. S/MIME सिक्योरिटी : Zoho Mail S/MIME (Secure/Multipurpose Internet Mail Extensions) एन्क्रिप्शन का समर्थन करता है। यह एक सरकारी-स्तर की सुरक्षा है जो यह सुनिश्चित करती है कि आपके ईमेल भेजे जाने से पहले डिजिटल रूप से साइंड हों और एन्क्रिप्टेड हों। यह सुविधा संवेदनशील संचार के लिए आवश्यक है, और Gmail इसे सीधे प्रदान नहीं करता है।





6. ईमेल रिटेंशन और ई-डिस्कवरी: व्यवसायों के लिए, Zoho Mail ईमेल रिटेंशन पॉलिसी सेट करने की सुविधा देता है, जिसके तहत ईमेल को अनुपालन और कानूनी कारणों से एक निश्चित अवधि के लिए संग्रहीत किया जाता है। ई-डिस्कवरी फीचर कानूनी मामलों में विशिष्ट ईमेल को आसानी से खोजने और निकालने में मदद करता है।





7. आसानी से मिल जाएंगे जरूरी मेल: Zoho Mail की सर्च क्षमताएं बहुत एडवांस्ड हैं। यह न केवल अटैचमेंट के नाम से, बल्कि फाइल कंटेंट के अंदर भी सर्च करने की सुविधा देता है। आप अपने ईमेल को टैग, फोल्डर, या वार्तालाप के आधार पर व्यवस्थित कर सकते हैं, जिससे जरूरी मेल खोजना बेहद आसान हो जाता है।





8. जोहो मेल में मिलते हैं काम के कई इंटीग्रेशन: Zoho Mail, Zoho Suite (Zoho CRM, Zoho Projects, Zoho Writer, आदि) के अन्य 50 से अधिक ऐप्स के साथ निर्बाध रूप से इंटीग्रेट होता है। यह सुविधा इसे एक संपूर्ण कार्यस्थल समाधान बनाती है, जहां आपको ईमेल से बाहर निकले बिना मीटिंग शेड्यूल करने या दस्तावेज़ बनाने की सुविधा मिलती है।





9. मोबाइल यूजर्स के लिए हैं ये ऐप्स: Zoho Mail एंड्रॉइड और iOS दोनों के लिए उच्च-रेटेड और फीचर-समृद्ध मोबाइल ऐप्स प्रदान करता है, जो डेस्कटॉप अनुभव के सभी महत्वपूर्ण फीचर्स को बरकरार रखते हैं। यह सुनिश्चित करता है कि उपयोगकर्ता चलते-फिरते भी सुरक्षित रूप से अपने ईमेल और टीम सहयोग को मैनेज कर सकें।





10. इस सुविधा से हैकिंग का खतरा है कम: Zoho Mail, मल्टी-फैक्टर ऑथेंटिकेशन (MFA), पासवर्ड पॉलिसी एनफोर्समेंट, और सख्त डेटा प्राइवेसी जैसी सुविधाओं के साथ हैकिंग के जोखिम को काफी कम करता है। वे दावा करते हैं कि उनकी सेवा 'निजता की गारंटी' देती है।





Zoho Mail, Gmail से कैसे अलग है?