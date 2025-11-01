Latest News Today Live Updates in Hindi : छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्य को 14260 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात देंगे। पल पल की जानकारी...
07:53 AM, 1st Nov
-गृहमंत्री अमित शाह आज बिहार के गोपालगंज, समस्तीपुर और हाजीपुर में चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे।
-भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा की बिहार में आज 2 जनसभाएं।
07:48 AM, 1st Nov
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर राज्य की जनता को विधानसभा का नया भवन समर्पित करेंगे। इसी के साथ पीएम मोदी रजत जयंती वर्ष पर प्रदेश को कई सौगात देंगे। पीएम 14 हजार 260 करोड़ रुपये से ज्यादा की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे।
07:48 AM, 1st Nov
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के अनुसार ITO के आसपास वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 270 दर्ज किया गया जो 'खराब' श्रेणी में है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में वायु प्रदूषण को कम करने के लिए पानी का छिड़काव किया जा रहा है।
07:47 AM, 1st Nov
-बाढ़ घाट पर दुलारचंद यादव का अंतिम संस्कार किया गया। बिहार की मोकामा विधानसभा सीट पर चुनाव प्रचार के दौरान हुई थी हत्या।
-सूरत और दक्षिण गुजरात में भारी बारिश के कारण तापी नदी उफान पर है।